Türkiye'de nüfus artışı ve yeni konut projeleriyle birlikte büyüyen yerleşim alanları, yeni ilçe tartışmalarını beraberinde getiriyor.
Bir şehirimize 5 yeni ilçe geliyor: Karar yolda
Hızla artan nüfus ve genişleyen yerleşim alanları yeni ilçe tartışmasını gündeme getirdi. Bazı bölgelerde nüfusun 50 bine yaklaşması dikkat çekerken, olası bir idari düzenlemede 5 bölgenin ilçe statüsü kazanabileceği konuşuluyor.Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle son yıllarda hızla gelişen bazı bölgeler, nüfus ve yerleşim büyüklüğü bakımından bağlı oldukları ilçeler içerisinde adeta ayrı bir merkez haline geldi.
Yeni konut projelerinin artmasıyla bu bölgelerde hem nüfus yoğunluğu hem de sosyal hareketlilik giderek yükseliyor. Bu durum, daha kapsamlı bir idari yapılanmaya ihtiyaç duyulabileceği yönündeki tartışmaları da artırıyor.
5 BÖLGENİN ADI ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye'de zaman zaman gündeme gelen yeni il ve ilçe düzenlemeleri kapsamında, söz konusu kentte de hangi bölgelerin ilerleyen dönemde ilçe statüsü kazanabileceği merak ediliyor.
Olası bir düzenlemede 5 bölgenin adı öne çıkıyor. Bunlardan ikisi, özellikle son yıllarda gerçekleştirilen konut yatırımları ve hızla yükselen nüfuslarıyla dikkat çekiyor.
Uzun süredir yüksek nüfusa sahip üç yerleşim bölgesi de yeni ilçe ihtimaliyle adı anılan yerler arasında bulunuyor.
MERAK EDİLEN ŞEHİR BELLİ OLDU
Yeni ilçe tartışmalarının yaşandığı kent Gaziantep. İlçe statüsü kazanabileceği konuşulan 5 bölge ise şöyle:
Güneyşehir
Kuzeyşehir
Karataş
Beştepe
Gazikent
Ancak bu 5 bölgenin ilçe yapılacağına ilişkin şu aşamada kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor. Tartışmanın ilerleyen süreçte yapılabilecek resmi düzenlemeler ve açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.