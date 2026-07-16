Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu

Türkiye’de gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, dikkat çeken bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Sabah'ın haberine göre İzmir’in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti’nde yapılan çalışmalarda, Pers dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikkeler bulundu.
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Türkiye’de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, geçmişe dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarabilecek nitelikte. Uzmanlar keşfin etkisinin sanılandan büyük olabileceğini belirtiyor.Kaynak: Diğer
Notion’da önemli keşif
Antik çağda önemli bir liman kenti olan Notion’da yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan sikkelerin yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Bu buluntu, son yılların en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Pers dönemine ışık tutacak
Uzmanlara göre sikkeler, MÖ 5. yüzyılda Anadolu’da hüküm süren Pers İmparatorluğu dönemine ait. Üzerlerinde yer alan figür ve işaretlerin, dönemin ekonomik yapısı ve para sistemi hakkında önemli bilgiler sunabileceği ifade ediliyor.
Hazine nasıl saklandı?
Sikkelerin bir çömlek içerisinde toplu halde bulunması, bunların bir hazine olarak saklandığını düşündürüyor. Araştırmacılar, bu birikimin askeri ödemeler ya da ticari faaliyetler için ayrılmış olabileceğini değerlendiriyor.
Savaş ihtimali öne çıkıyor
Bilim insanları, hazinenin ani bir savaş ya da zorunlu tahliye nedeniyle saklandığı yerde kaldığını ve bir daha alınamadığını düşünüyor.
İncelemeler sürüyor
Bulunan eserler, detaylı analiz ve koruma çalışmaları için uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. Yapılacak çalışmaların ardından sikkelerin sergilenmesi ve bilim dünyasına kazandırılması bekleniyor.
Keşfin, yalnızca maddi değeriyle değil, Anadolu’nun antik dönemine dair yeni bilgileri ortaya çıkarma potansiyeliyle de büyük önem taşıdığı belirtiliyor.