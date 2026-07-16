Yeniçağ Gazetesi
16 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu

Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu

Türkiye’de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, geçmişe dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarabilecek nitelikte. Uzmanlar keşfin etkisinin sanılandan büyük olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu - Resim: 1

Türkiye’de gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, dikkat çeken bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Sabah'ın haberine göre İzmir’in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti’nde yapılan çalışmalarda, Pers dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikkeler bulundu.

1 8
Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu - Resim: 2

Notion’da önemli keşif

Antik çağda önemli bir liman kenti olan Notion’da yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan sikkelerin yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

2 8
Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu - Resim: 3

Bu buluntu, son yılların en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden biri olarak değerlendiriliyor.

3 8
Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu - Resim: 4

Pers dönemine ışık tutacak

Uzmanlara göre sikkeler, MÖ 5. yüzyılda Anadolu’da hüküm süren Pers İmparatorluğu dönemine ait. Üzerlerinde yer alan figür ve işaretlerin, dönemin ekonomik yapısı ve para sistemi hakkında önemli bilgiler sunabileceği ifade ediliyor.

4 8
Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu - Resim: 5

Hazine nasıl saklandı?

Sikkelerin bir çömlek içerisinde toplu halde bulunması, bunların bir hazine olarak saklandığını düşündürüyor. Araştırmacılar, bu birikimin askeri ödemeler ya da ticari faaliyetler için ayrılmış olabileceğini değerlendiriyor.

5 8
Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu - Resim: 6

Savaş ihtimali öne çıkıyor

Bilim insanları, hazinenin ani bir savaş ya da zorunlu tahliye nedeniyle saklandığı yerde kaldığını ve bir daha alınamadığını düşünüyor.

6 8
Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu - Resim: 7

İncelemeler sürüyor

Bulunan eserler, detaylı analiz ve koruma çalışmaları için uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. Yapılacak çalışmaların ardından sikkelerin sergilenmesi ve bilim dünyasına kazandırılması bekleniyor.

7 8
Bir ilimizde yerin altından servet çıktı: Yıllardır gizemini koruyordu - Resim: 8

Keşfin, yalnızca maddi değeriyle değil, Anadolu’nun antik dönemine dair yeni bilgileri ortaya çıkarma potansiyeliyle de büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro