Bir dünya devi daha sektöre veda ediyor: Yüzlerce şubesini kapattı

Kaynak haberde, tüketici tercihlerinin Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi giyilebilir teknolojilere kaymasının Fossil ürünlerine yönelik talebin beklenenden daha yavaş seyretmesine yol açtığı belirtiliyor.

Zararı 103,9 milyon dolardan 19,1 milyon dolara indi

Şirketin finansal tablosunda ise dikkat çekici bir iyileşme yaşandı. Fossil Group'un faaliyet zararı 2025 yılında 103,9 milyon dolardan 19,1 milyon dolara kadar geriledi.