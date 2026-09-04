Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor

Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor

Vizesiz seyahat kolaylığı ve büyüleyici doğasıyla öne çıkan Balkanlar'ın popüler sahil bölgesi, Türk tatilcilerin odağı haline geldi. Ege ve Akdeniz'e alternatif arayanların rotasını çevirdiği bölge, hem uzun tatiller hem de gayrimenkul fırsatlarıyla adeta yeni bir cazibe merkezine dönüştü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor - Resim: 1

Adriyatik kıyısındaki büyüleyici atmosferi ve vizesiz ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken Karadağ, son dönemde Türk turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

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Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor - Resim: 2

Ege ve Akdeniz sahil beldelerine alternatif arayan tatilciler, vize bürokrasisiyle uğraşmadan Avrupa standartlarında bir tatil deneyimi yaşamak adına rotayı Balkanlar’ın bu yükselen yıldızına çeviriyor.

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Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor - Resim: 3

Özellikle ülkenin dünyaca ünlü sahil kenti Budva ile tarihi dokusuyla öne çıkan başkenti Podgorica, yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

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Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor - Resim: 4

Restoranlardan sahil kafelerine, otellerden tur teknelerine kadar her noktada Türkçe seslerin yükseldiği bölge; sıcakkanlı atmosferi ve dinamik gece hayatıyla İstanbul’un sahil semtlerini aratmıyor.

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Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor - Resim: 5

Orta Çağ mimarisini günümüze taşıyan taş sokakları, Adriyatik’in masmavi plajları ve doğasıyla bölge hem kafa dinlemek isteyenleri hem de hareketli bir tatil arayışında olanları cezbediyor.

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Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor - Resim: 6

Gayrimenkul ve konaklama imkanlarının çeşitliliği ise ilgiyi sadece kısa süreli seyahatlerle sınırlandırmıyor; pek çok kişi yaz mevsiminin tamamını geçirmek veya bölgede yatırım yapmak üzere valizini toplayarak Karadağ'a akın ediyor.

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