Bir Avrupa ülkesi Türklere kapısını açtı: Valizini alan buraya gidiyor

Gayrimenkul ve konaklama imkanlarının çeşitliliği ise ilgiyi sadece kısa süreli seyahatlerle sınırlandırmıyor; pek çok kişi yaz mevsiminin tamamını geçirmek veya bölgede yatırım yapmak üzere valizini toplayarak Karadağ'a akın ediyor.