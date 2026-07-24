Tarım ve Orman Bakanlığı’na bin 874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Binlerce aday bekliyordu: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dev personel alımı için tarih verildi
Tarım ve Orman Bakanlığı bin 874 sözleşmeli personel alacak. İstihdama ilişkin ilk başvuruların 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacağı bildirildi.Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bin 874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
BAŞVURULAR 27 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK!
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde yapabilecek.
Personel alımında 2024 yılı KPSS puanlarının göz önünde tutulacağı bildirilirken gemi adamları istihdamı için KPSS puanı aranmayacak, uygulamalı sınav yapılacak.
Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.
İLANDA TÜM DETAYLAR YER ALIYOR!
İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu istihdamı "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." İfadelerine yer vermişti.