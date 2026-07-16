Bilim kurgu filminden fırlamış gibi: “Yamuk” dikey şehir hayran bırakıyor

Çin'in Şanghay kentinde yükselen ve küresel ölçekte en yüksek üçüncü yapı unvanını taşıyan Şanghay Kulesi, sadece devasa yüksekliğiyle değil, mühendislik sınırlarını zorlayan aerodinamik yapısıyla da dikkat çekiyor. Gökdelen mimarisinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi başaran bu fütüristik kule, modern mühendisliğin en başarılı örnekleri arasında gösteriliyor.