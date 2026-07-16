Bilim kurgu filminden fırlamış gibi: “Yamuk” dikey şehir hayran bırakıyor

Çin'in Şanghay kentinde yükselen ve küresel ölçekte en yüksek üçüncü yapı unvanını taşıyan Şanghay Kulesi, sadece devasa yüksekliğiyle değil, mühendislik sınırlarını zorlayan aerodinamik yapısıyla da dikkat çekiyor. Gökdelen mimarisinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi başaran bu fütüristik kule, modern mühendisliğin en başarılı örnekleri arasında gösteriliyor.
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Dünyanın en yüksek üçüncü binası olan 632 metrelik Şanghay Kulesi, doğadan ilham alan 120 derecelik bükülmüş tasarımıyla rüzgar yükünü yüzde 24 azaltıyor. Deprem ve tayfun bölgesindeki gökdelen, bu aerodinamik yapısıyla inşaat bütçesinde tam 58 milyon dolar tasarruf sağladı.Kaynak: Haber Merkezi
Şanghay Kulesi'nin dış cephesinde göze çarpan spiral kıvrım, estetik bir kaygının ötesinde derin bilimsel araştırmalara dayanıyor. Rüzgar tünellerinde gerçekleştirilen yüzlerce saatlik testlerin sonucunda ortaya çıkan bu özel form, binanın aerodinamik direncini optimize ediyor.
Yapının gökyüzüne doğru sarmal bir şekilde 120 derece bükülerek yükselmesi, binaya çarpan rüzgar girdaplarının etkisini kıracak şekilde tasarlandı. Asimetrik mimari sayesinde sert rüzgarlar binaya doğrudan çarpmak yerine dış cephe etrafından süzülerek dağılıyor. Ünlü mimarlık ofisi Gensler tarafından projelendirilen bu tasarımın arkasındaki ana ilham kaynağı ise doğadaki bambu ağaçlarının esnek yapısı oldu.
Sert hava koşullarına ve sismik hareketlere karşı bambu ağacının esneme kabiliyeti, beton ve çeliğin soğuk yüzüyle buluşturularak gökyüzüne taşındı. Tayfunların, şiddetli fırtınaların ve aktif deprem hatlarının merkezinde yer alan Şanghay gibi hareketli bir metropolde 600 metrenin üzerinde güvenli bir yapı inşa etmek büyük bir zorluk kabul ediliyor.
Ancak kulenin akıllıca kurgulanan bükülmüş tasarımı, gökdelene binen rüzgar yükünü tam yüzde 24 seviyesinde düşürüyor. Rüzgar baskısının bu denli azalması, fırtınalı havalarda gökdelenin salınım oranını minimuma indirirken bina içindeki konforu en üst seviyeye çıkarıyor.
Üstelik bu aerodinamik yapı, inşaat aşamasında gövdeyi güçlendirmek için gereken çelik miktarını da ciddi oranda azalttı. Bu stratejik hamle sayesinde, projenin yapım bütçesinde tam 58 milyon dolarlık bir tasarruf elde edildi.
Tam 632 metre yüksekliğiyle gökyüzünü kucaklayan Şanghay Kulesi; Burj Khalifa ile Merdeka 118'in ardından dünyanın en yüksek üçüncü binası konumunda bulunuyor. Yapıyı özel kılan tek unsur yüksekliği değil, dikey olarak kurgulanmış 9 ayrı bölgeden oluşan iç mimarisi.
Kendi kendine yeten minyatür bir şehri andıran devasa kompleksin içerisinde şu alanlar yer alıyor:
Büyük iş ve finans merkezleri
Konser ve etkinlik salonları
Lüks konaklama alanları ve otel
Ziyaretçilere nefes aldıran gökyüzü bahçeleri
Binanın en üst katında konumlanan dünyanın en yüksek seyir terasına ulaşmak isteyen ziyaretçiler, saniyede 20,5 metre hıza ulaşabilen ultra hızlı asansörlerle saniyeler içinde bulutların üzerine taşınıyor.
(Onedio)