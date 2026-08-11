Bilgisayar alacaklar elini çabuk tutsun: Yeni zam dalgası başladı

Liste Fiyatının 2,5 Katına Çıkan Modeller Var

Pazardaki dengesizlik öyle bir seviyeye ulaştı ki, bazı özel soğutmalı ve popüler modellerin güncel satış fiyatları, çıkış anındaki tavsiye edilen perakende fiyatlarının 2,5 katını aştı.