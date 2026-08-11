Orta Segmentte Fiyat Şoku
Yeni zam dalgasından en ağır darbeyi oyuncuların gözdesi olan orta segment modeller aldı. Yükselen maliyetler, doğrudan geniş kullanıcı kitlelerini hedefleyen kartların etiketlerine yansıdı.
Bilgisayar alacaklar elini çabuk tutsun: Yeni zam dalgası başladı
Ekran kartı pazarında yeni zam dalgası başladı. Nvidia RTX 50 serisinde bazı modellerin fiyatı yüzde 39'a kadar yükselirken, artışın arkasında DRAM ve NAND bellek tedarikinde yaşanan sıkıntılar gösteriliyorKaynak: Diğer
Orta Segmentte Fiyat Şoku
Dev Üreticilerden Peş Peşe Fiyat Artışı
Asus ve Gigabyte gibi sektörün dev isimleri, 2026 yılı içindeki ikinci fiyat artışını resmi olarak devreye soktu. Ocak ayındaki ilk zammın ardından gelen bu yeni dalga, pazardaki baskıyı artırdı.
Fiyat Artışları Sadece Nvidia ile Sınırlı Kalmadı
Zam kararları yalnızca Nvidia RTX 50 serisini kapsamakla kalmadı; rakip cephedeki AMD Radeon modelleri de bu fiyat düzenlemelerinden nasibini almaya başladı.
Küresel Krizin Adı: DRAM ve NAND Arz Sıkıntısı
Fiyatların tırmanmasındaki ana etken bileşen maliyetlerindeki artış. Bellek üreticilerinin yaşadığı DRAM ve NAND arz sıkıntısı, ekran kartı üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor.
RTX 5060 Ti Cephesinde Rekor Yükseliş
Zam oranlarında rekor Nvidia RTX 5060 Ti 16GB modeline ait. ABD pazarındaki medyan satış fiyatı Haziran ayından bu yana %39’luk sıçramayla 804,99 dolara kadar tırmandı.
Liste Fiyatının 2,5 Katına Çıkan Modeller Var
Pazardaki dengesizlik öyle bir seviyeye ulaştı ki, bazı özel soğutmalı ve popüler modellerin güncel satış fiyatları, çıkış anındaki tavsiye edilen perakende fiyatlarının 2,5 katını aştı.
AMD Şimdilik Fırtınayı Daha Sakin Atlatıyor
Nvidia cephesindeki çift haneli sert yükselişlere kıyasla AMD Radeon RX 9000 serisindeki fiyat artışları şimdilik %10 seviyelerinde ve daha kontrollü seyrediyor.
Bazı AMD Kartlarında Fiyat Fırsatı Sürüyor
Stok ve tedarik avantajını koruyan AMD tarafında, RX 9070 GRE gibi belirli modeller hâlâ üreticinin ilk gün belirlediği tavsiye edilen satış fiyatından alıcı bulmaya devam ediyor.
AMD İçin Fiyat-Performans Avantajı Doğabilir
Nvidia modellerindeki fiyatların hızla uzaklaşması, kart yenilemek isteyen oyuncuları AMD’ye yönlendirebilir. Bu durum kısa vadede Radeon serisini güçlü bir fiyat-performans alternatifi haline getiriyor.
Gelecek Dönem Belgeliği Ve Tedarik Zincirine Bağlı
Pazar uzmanlarına göre fiyatların yönünü önümüzdeki süreçte bellek üretimi belirleyecek. DRAM ve NAND tedariğindeki kriz çözülmezse, AMD kanadında da benzer sert zamların yaşanması kaçınılmaz görünüyor.