Beşiktaş'ta ikinci Rafa Silva krizinin patlak verdiğine dair çıkan iddiaların siyah beyazlı kulüp tarafından yalanlanmasının ardından Vaclav Cerny de yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj verdi.

BEŞİKTAŞ KRİZ İDDİALARINI YALANLADI

Takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediğine yönelik Cerny ile ilgili ortaya atılan iddia sonrası Beşiktaş açıklamada bulunmuş ve bu haberin tamamen bir hayal ürünü olduğunu belirtmişti.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Fanatik Gazetesi’nde “Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

CERNY'DEN 'SIKINTI YOK' PAYLAŞIMI

Bunun üzerine Vaclav Cerny de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 28 yaşındaki Çekyalı yıldız, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendikleri kupa maçının galibiyet sevincini paylaşarak 'No stress' (Sıkıntı yok) ifadelerini kullandı. Cerny'nin bu paylaşımı, Beşiktaş taraftarlarını da rahatlattı.

CERNY KISA SÜREDE TAKIMA ÖNEMLİ KATKI SUNDU

Sezon başında Wolfsburg'tan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Cerny siyah beyazlı formayla Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergileyerek kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.