Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba için Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine; Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve Merve Öztopaloğlu ile Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil katıldı.
Süleyman Seba kabri başında dualarla anıldı
Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 12. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle yad edildi.Kaynak: İHA
SİYAH-BEYAZLI CAMİA VE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, divan ve kongre üyeleri ile Seba'nın ailesi ve sevenleri hazır bulundu. Anma merasimi, okunan duaların ardından tamamlandı.
ALİ SAMİ YEN'İN KABRİNE ZİYARET
Törenin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş heyeti, centilmenlik örneği sergileyerek Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini de ziyaret etti.