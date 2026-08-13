Süleyman Seba kabri başında dualarla anıldı

SİYAH-BEYAZLI CAMİA VE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, divan ve kongre üyeleri ile Seba'nın ailesi ve sevenleri hazır bulundu. Anma merasimi, okunan duaların ardından tamamlandı.