Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süleyman Seba kabri başında dualarla anıldı

Süleyman Seba kabri başında dualarla anıldı

Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 12. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle yad edildi.

Kaynak: İHA
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Süleyman Seba kabri başında dualarla anıldı - Resim: 1

Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba için Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine; Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve Merve Öztopaloğlu ile Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil katıldı.

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Süleyman Seba kabri başında dualarla anıldı - Resim: 2

SİYAH-BEYAZLI CAMİA VE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, divan ve kongre üyeleri ile Seba'nın ailesi ve sevenleri hazır bulundu. Anma merasimi, okunan duaların ardından tamamlandı.

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Süleyman Seba kabri başında dualarla anıldı - Resim: 3

ALİ SAMİ YEN'İN KABRİNE ZİYARET

Törenin sona ermesiyle birlikte Beşiktaş heyeti, centilmenlik örneği sergileyerek Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini de ziyaret etti.

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Süleyman Seba kabri başında dualarla anıldı - Resim: 4
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