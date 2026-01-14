Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yol ayrılıkları devam ediyor. Takımda sorun yaratan ve ayrılmak isteyen Rafa Silva'ya da resmi başvuru geldi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Beşiktaş'a ilgi kağıdı gönderdi; Siyah-beyazlı ekip daha önce 15 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde indirime giderek 13 milyon Euro fiyat belirledi.

HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Rafa Silva ise Beşiktaş'tan ayrılmaya kararlı. Benfica'nın da Portekizli yıldız için ilgisi var. 32 yaşındaki orta sahanın, iki takımdan birisine transfer olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş formasıyla 65 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 23 gol atarken 16 da asist yaptı.