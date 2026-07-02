Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı
Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kamp yapan Beşiktaş ilk provasını Macaristan ekibi Gyirmot ile yaptı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Siyah Beyazlılar'da goller genç futbolculardan geldi.Furkan Çelik
Basına kapalı oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazanarak yeni sezon öncesindeki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.
ITALIANO İLK 11'DE GENÇLERE ŞANS VERDİ
Teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmaya Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı.
İkinci yarıda ise Emir Yaşar, Felix Uduokhai, Semih Kılıçsoy ve diğer genç isimler forma şansı buldu.
GOLLER GENÇ OYUNCULARDAN GELDİ
İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti.
Siyah-beyazlılarda özellikle genç oyuncuların ortaya koyduğu performans teknik heyetten tam not aldı.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
Beşiktaş'ın Slovakya'da oynayacağı diğer hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)
10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)