Yeniçağ Gazetesi
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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kamp yapan Beşiktaş ilk provasını Macaristan ekibi Gyirmot ile yaptı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Siyah Beyazlılar'da goller genç futbolculardan geldi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 1

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot ile karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 2

Basına kapalı oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazanarak yeni sezon öncesindeki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.

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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 3

ITALIANO İLK 11'DE GENÇLERE ŞANS VERDİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmaya Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı.

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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 4

İkinci yarıda ise Emir Yaşar, Felix Uduokhai, Semih Kılıçsoy ve diğer genç isimler forma şansı buldu.

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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 5

GOLLER GENÇ OYUNCULARDAN GELDİ

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti.

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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 6

Siyah-beyazlılarda özellikle genç oyuncuların ortaya koyduğu performans teknik heyetten tam not aldı.

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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 7

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Beşiktaş'ın Slovakya'da oynayacağı diğer hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 8

10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre

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Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı: Gençler şov yaptı - Resim: 9

14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)

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