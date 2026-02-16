Yönetmen koltuğunda İlker Çatak’ın oturduğu ve çekimleri Almanya’nın Berlin ile Hamburg şehirlerinde tamamlanan filmde başrolü üstlenen Namal, bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin International Film Festival’nde “En İyi Oyuncu Performansı” dalında Gümüş Ayı’ya aday gösterildi.

Festivaldeki söyleşide oyuncuya, “Bu hikâye Türkiye’de çekilseydi performansınız farklı olur muydu?” sorusu yöneltildi.

Namal, sorudaki varsayıma dikkat çekerek açıklamasına başladı. Filmin Türkiye’de çekilememiş bir yapım olmadığını vurgulayan oyuncu, projenin başından itibaren Almanya’da konumlandığını ifade etti. Berlin ve Hamburg’un filmde yalnızca mekân değil, adeta birer karakter olduğunu belirten Namal, çekim tercihin bir zorunluluktan değil, bilinçli bir yaratıcı karardan kaynaklandığını söyledi. Prodüksiyon açısından Almanya’nın sağladığı kolaylıklara değinse de, bunun Türkiye’de yapılamayacağı anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Performansına dair soruya ise, mekân değişse bile oyunculuğunun özü itibarıyla farklılaşmayacağını düşündüğünü belirterek yanıt verdi. Ancak Çatak’ın Almanya’daki atmosferi yakından tanımasının filme ayrı bir derinlik kattığını dile getirdi. Türk oyuncuların enerjisiyle Almanya’nın sinerjisinin birleşmesinin ortaya güçlü bir uyum çıkardığını sözlerine ekledi.

Başrollerini Özgü Namal ile Tansu Biçer’in paylaştığı film, sahneledikleri oyunun galasının ardından siyasi baskılar sonucu işlerini kaybeden ve ilişkileri sarsılan bir sanatçı çiftin dramatik çözülüşünü merkezine alıyor.

Öte yandan Melisa Sözen de hem başrolünü hem ortak yapımcılığını üstlendiği Roya ile festivalde yer alıyor. İranlı yönetmen Mahnaz Mohammadi imzalı film, 18 Şubat’ta festivalin “Panorama” bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. “Roya”, siyasi görüşleri nedeniyle hapsedilen İranlı bir öğretmenin hikâyesini beyazperdeye taşıyor.