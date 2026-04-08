Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekecek. Benzin ve motorin fiyatlarındaki indirimlerin 10 Nisan Cuma günü pompaya yansıması bekleniyor.
Benzin ve motorine indirim geliyor: Gün ve fiyatlar belli oldu
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta da yansıyor. 10 Nisan’dan itibaren motorinde tam 12,88 TL, benzinde ise 1,05 TL indirim pompaya yansıyacak.
Beklenen fiyat değişiklikleri:
Motorin: Toplam 12,88 TL’lik indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
Benzin: Toplam 4,19 TL’lik indirimden, Eşel Mobil Sistemi sonrası vatandaşa yansıyacak net tutar 1,05 TL olacak.
Benzindeki indirimin bir kısmı ÖTV farkını kapatmak için kullanılacağından, pompaya yansıyan indirim motorine göre daha sınırlı olacak.
Kesin fiyat ve uygulama saati Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenecek.
ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Ancak piyasalarda belirsizlik sürerken, uzmanlar oynaklığın devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Ateşkesin ardından Brent petrol başta olmak üzere enerji fiyatlarında yüzde 10-15 aralığında geri çekilme görüldü. Risk algısının azalması, küresel piyasalarda rahatlama sağlarken, hisse senedi piyasalarında da yükseliş yaşandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ROLDE
Dünya enerji ticaretinin kritik noktalarından Hürmüz Boğazı’nın kontrollü şekilde açılması sürecin en belirleyici unsuru olarak öne çıkıyor. İran yönetimi, geçişlerin iki hafta boyunca askeri koordinasyon ve teknik sınırlamalarla yapılacağını açıkladı.
OYNAKLIK DEVAM EDEBİLİR
Barclays analistleri, kısa vadede petrol piyasasında dalgalanmanın sürebileceğini belirtti. Raporda, “İki haftalık süre kısa. Gemi sahiplerinin risk almak istememesi piyasadaki belirsizliği artırabilir” ifadeleri yer aldı.
İHRACATÇILAR VE ŞİRKETLER TEMKİNLİ
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük ihracatçı ülkeler de bu süreçten etkilenebilir. Teknik kısıtlamalar ve güvenlik riskleri, sevkiyatların tam kapasiteye ulaşmasını zorlaştırıyor. Maersk gibi büyük denizcilik şirketleri de geçiş kararlarının güvenlik değerlendirmelerine bağlı olacağını duyurdu.
08 Nisan 2026 tarihinde yazılan haber, aynı tarihte güncellenmiştir.