Benzin ve motorin zammı katlanarak geri geldi: Dün iptal edilmişti

Dün iptal edildiği açıklanan akaryakıt zammı, katlanarak geri geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle bu gece yarısından itibaren motorine ve benzine zam geliyor.

Milyonlarca sürücü dün gece “Akaryakıt zammı iptal edildi” (benzin, motorin) haberleriyle rahat bir nefes alırken, bugün büyük bir şok yaşadı.

Dün son anda ertelenen zam, sadece 24 saat sonra daha yüksek tutarlarla yeniden gündeme geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert tehditleri ve Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim, brent petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı.

Yeni gelişme, Türkiye’de motorin zammını dün hesaplanan 7 lira 65 kuruş seviyesinden 7 lira 80 kuruşa çıkardı.

BENZİN FİYATLARINA EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Benzinde de uluslararası piyasalardan kaynaklı 2 lira 40 kuruşluk büyük bir zam hesaplandı.

Ancak hükümet, Eşel Mobil sistemini devreye sokarak zammın yaklaşık yüzde 75’ini ÖTV’den karşıladı.

Buna rağmen pompa fiyatına yansıyacak zam miktarı, dün beklenen 57 kuruştan 59 kuruşa yükseldi.

Sektör kaynakları, bölgedeki siyasi ve askeri gerilimin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın süreceğine işaret ediyor.

2025 FİYATLARI ARTIK HAYAL OLDU

Uzmanlar, zamlı petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi durumunda sınırlı indirimler gelebileceğini söylüyor.

Ancak Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim tamamen ortadan kalkmadan zamlı fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesinin mümkün olmadığı görüşünde. Bu tablo, ulaşım maliyetlerinden gıda fiyatlarına kadar birçok alanda yeni bir enflasyon dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

7 Nisan Salı İtibarıyla Güncel Akaryakıt Fiyatları

Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir. Benzin, motorin ve LPG dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG

İSTANBUL (AVRUPA) 62.60 TL 77.47 TL 34.99 TL

BENZİN MOTORİN LPG

İSTANBUL (ANADOLU) 62.45 TL 77.32 TL 34.39 TL
ANKARA 63.57 TL 78.60 TL 34.87 TL
İZMIR 63.85 TL 78.87 TL 34.79 TL

