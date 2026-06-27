Belediye Başkanı seçim vaadini yerine getirdi: Kiralar donduruldu

1 Ekim 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyle birlikte:

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre bu tarihten sonra yenilenecek 1 ve 2 yıllık kira sözleşmelerine hiçbir şekilde zam yapılamayacak.

Karar, New York’taki tüm konut stokunun yüzde 40’tan fazlasını doğrudan etkiliyor.