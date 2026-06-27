New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden birini görevinin altıncı ayında hayata geçirdi.
Belediye Başkanı seçim vaadini yerine getirdi: Kiralar donduruldu
Dünyanın en pahalı metropollerinden biri olan New York, konut piyasasını kökünden sarsacak tarihi bir karara sahne oluyor. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim döneminde geniş kitleleri peşinden sürükleyen en büyük vaadini hayata geçirdi: Şehirdeki 1 milyon dairede kiralar donduruldu.Züleyha Öncü
Kurulda Tarihi Oylama: 7'ye Karşı 1
New York Belediyesi Kira Düzenleme Kurulu (RGB), şehir genelindeki yaklaşık 1 milyon kira korumalı (rent-stabilized) konutu kapsayan oylamada 7'ye karşı 1 oyla tarihi bir karara imza attı.
1 Ekim 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyle birlikte:
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre bu tarihten sonra yenilenecek 1 ve 2 yıllık kira sözleşmelerine hiçbir şekilde zam yapılamayacak.
Karar, New York’taki tüm konut stokunun yüzde 40’tan fazlasını doğrudan etkiliyor.
New Yorklular Gelirini Kiraya Veriyor
Kararın arkasındaki en büyük itici güç, şehirdeki barınma krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar. New York Şehri Konut ve Boşluk Araştırması'nın verilerine göre şehirde tam bir geçim savaşı yaşanıyor:
New York Konut Raporu:
Kiracıların yüzde 43'ü gelirlerinin üçte birinden fazlasını sadece kiraya ayırıyor.
Her 4 haneden biri (yüzde 25) ise kazancının yarısından fazlasını mülk sahiplerine ödemek zorunda kalıyor.
Bu çarpıcı tablo, kira korumalı konutları orta ve düşük gelirli milyonlarca New Yorklu için tam anlamıyla bir "hayatta kalma meselesi" haline getiriyor.
Ancak resmi verilere göre bu durum sadece dar gelirlileri ilgilendirmiyor; bu konutların yaklaşık yüzde 30'unda yıllık geliri 100 bin doların üzerinde olan yüksek gelirli haneler de yaşıyor.
Emlak Sektörü Ayakta: İstifa ve "Tek Akciğer" Tepkisi!
Karar kiracılar tarafından bayram havasıyla karşılanırken, emlak devleri ve mülk sahipleri cephesinde ise adeta infial yarattı. Sektör temsilcileri karara sert tepki gösterirken, oylama öncesi ve sonrasında büyük krizler patlak verdi:
Oylama Öncesi Şok İstifa
Kurul üyelerinden Christina Smyth, oylamadan hemen önce görevinden istifa ederek kararı protesto etti. Smyth, araştırma yöntemlerini eleştirirken Belediye Başkanı Mamdani'nin kurulu kendi atadığı üyelerle doldurduğuna dikkat çekti.
"Tek Akciğerle Nefes Alıyoruz"
Kurulda ret oyu veren tek isim olan NYU Stern Finans Profesörü Arpit Gupta, bu hamlenin kira korumalı daire arzını ciddi şekilde azaltacağını savundu. Gupta, kiracıların gelecekte çok daha pahalı serbest piyasa konutlarına mahkum kalacağını belirterek, New York konut piyasasının artık "tek akciğerle nefes aldığını" iddia etti.
"Kiracılar İçin Tarihi Bir Zafer"
Eleştirilerin odağındaki Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise geri adım atmıyor. Kararı "New York kiracıları için tarihi bir zafer" olarak nitelendiren Mamdani, tüm verilerin kılı kırk yararak incelendiğini vurguladı.
Kira artışlarını durdurarak ilk büyük hamlesini yapan Mamdani'nin asıl büyük hedefi ise önümüzdeki 10 yıl içinde şehre devasa miktarda uygun fiyatlı yeni konut kazandırmak. Belediye, bir yandan bina işletme maliyetlerini düşürmeyi planlarken diğer yandan kiracı haklarını daha da güçlendirecek yeni paketler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
New York'ta 1 Ekim 2026 itibarıyla başlayacak bu yeni dönemin, serbest piyasa dengelerini nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.