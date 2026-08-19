Fenerbahçe'nin yeni sezonda kaleci rotasyonunda düşünmediği Dominik Livakovic'e adeta talih kuşu kondu.
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. 29 yaşındaki tecrübeli eldiven İspanyol devi Barcelona ile anlaşmaya vardı.Furkan Çelik
Bir süredir Dinamo Zagreb'e geri döneceğine ilişkin transfer haberlerinde adı anılan Livakovic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki kalecinin Barcelona'ya transfer olmaya hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Livakovic Barcelona ile anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için şimdi de kulüpler arasında görüşmelerin başladığı aktarıldı.
Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenirken Barcelona'nın Livakovic'i kadrosuna katma isteği futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı.
Zira Livakovic geçtiğimiz sezon kiralık olarak katıldığı La Liga ekibi Girona'da tek bir maça dahi çıkamamıştı.
2023 yazında 6.6 milyon Euro vonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic, sarı lacivertli takımda toplam 74 maçta kaleyi korudu.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'in piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.