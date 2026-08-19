Yeniçağ Gazetesi
19 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Spor Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı

Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. 29 yaşındaki tecrübeli eldiven İspanyol devi Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı - Resim: 1

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kaleci rotasyonunda düşünmediği Dominik Livakovic'e adeta talih kuşu kondu.

1 8
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı - Resim: 2

Bir süredir Dinamo Zagreb'e geri döneceğine ilişkin transfer haberlerinde adı anılan Livakovic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

2 8
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı - Resim: 3

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki kalecinin Barcelona'ya transfer olmaya hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

3 8
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı - Resim: 4

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Livakovic Barcelona ile anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için şimdi de kulüpler arasında görüşmelerin başladığı aktarıldı.

4 8
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı - Resim: 5

Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenirken Barcelona'nın Livakovic'i kadrosuna katma isteği futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı.

5 8
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı - Resim: 6

Zira Livakovic geçtiğimiz sezon kiralık olarak katıldığı La Liga ekibi Girona'da tek bir maça dahi çıkamamıştı.

6 8
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı - Resim: 7

2023 yazında 6.6 milyon Euro vonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic, sarı lacivertli takımda toplam 74 maçta kaleyi korudu.

7 8
Beklenmedik gelişme: Fenerbahçe gözden çıkardı, Barcelona ile anlaştı - Resim: 8

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'in piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro