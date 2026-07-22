Beklenen hasat başladı: Geçen yıl bir kilo bile çıkmadı, şimdi 600 ton rekolte bekleniyor

“600 TON CİVARINDA REKOLTE BEKLİYORUZ”

Ulukale ve Bozağaç Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmettin Duman da, yaptığı açıklamada “Dutumuzun en önemli özelliği çekirdeksiz oluşudur. Emsallerine göre daha küçüktür çok daha beyaza yakın bir rengi vardır. Aroması ise çok farklıdır. Şeker oranı çekirdekli dutlara göre daha düşük olduğu için bu nedenle kuruyemiş olarak tüketilmesi de son derece uygun bir üründür. Geçen yıl maalesef Türkiye genelindeki dondan etkilendiğini için ürünümüz olmadı ama bu sene rekoltemiz iyi seviyelerde” ifadelerine yer verdi.