Bedava kıyafet izdihamı: Yer: İstanbul

Şikayetler üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek tespit yaptı ve kadının ailesinin oturduğu eve gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine görevliler, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden araç ve personel istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, etrafa saçılan kıyafet ve tekstil ürünlerini iki kamyonete yükleyerek götürdü.