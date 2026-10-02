Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme tutarları ile cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerine ilişkin yeni kararlar aldı. Düzenlemeler, 1 Ekim 2026 tarihli Kurul kararlarıyla hayata geçirildi.
BDDK'den kredi kartı ve cep telefonu kredilerine yeni düzenleme
BDDK, kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarında ve cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinde yeni düzenlemeye gitti. Kart limitlerinde kritik eşik yükseltilirken yenilenmiş telefonlarda kredi kullanım şartları da değiştirildi.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni kararla kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı yükseltilirken, yenilenmiş cep telefonlarında tüketici kredisi için uygulanan fiyat sınırı da değiştirildi.
KREDİ KARTLARINDA 100 BİN TL SINIRI
BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli ve 11582 sayılı kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde dikkate alınan limit eşiği 50 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkarıldı.
Buna göre kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olanlarda asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olarak uygulanacak.
Kart limiti 100 bin TL'nin üzerinde olanlarda ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olacak.
YENİLENMİŞ TELEFONLARDA LİMİT DEĞİŞTİ
Düzenlemeyle "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonları için tüketici kredilerinde uygulanan fiyat sınırı da 50 bin TL olarak belirlendi.
Fiyatı 50 bin TL ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 aya kadar uygulanabilecek.
YENİLENMİŞ TELEFONLARDA LİMİT DEĞİŞTİ
Düzenlemeyle "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonları için tüketici kredilerinde uygulanan fiyat sınırı da 50 bin TL olarak belirlendi.
Fiyatı 50 bin TL ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 aya kadar uygulanabilecek.
Fiyatı 50 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş cep telefonlarında ise vade sınırı 3 ay olacak.
KREDİ KARTIYLA TELEFON ALIMINDA TAKSİT UYGULAMASI DEĞİŞMEDİ
BDDK, kredi kartıyla cep telefonu alımlarında uygulanan taksit kurallarında ise değişikliğe gitmedi.
Mevcut uygulamaya göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla satın alınmasında taksitlendirme yasağı devam edecek.
Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarının kredi kartıyla satın alınmasında ise herhangi bir tutar sınırı olmadan 12 aya kadar taksit uygulaması sürecek.