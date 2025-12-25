Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki tecrübeli santrfor Davie Selke, Alman basınından Bild'e verdiği demeçte Süper Lig ile Bundesliga'yı kıyasladı.

Tesisleşme konusunda Süper Lig'in Bundesliga'dan aşağı kalır bir yanının olmadığını ifade eden Selke, yalnızca Türk hakemlerine alışamadığını itiraf etti.

'SADECE TÜRK HAKEMLERE ALIŞMAM GEREKİYOR'

Sezonun ilk yarısının sona ermesinin ardından Türkiye'deki deneyimlerini aktaran Alman yıldız, "Ailem ve ben İstanbul'da kendimizi inanılmaz rahat hissediyoruz; büyüleyici ve canlı bir şehir. Başakşehir çok aile odaklı, çok profesyonelce yönetilen bir kulüp ve yönetim yüksek standartlara büyük önem veriyor. Biz oyuncular için tesisler Bundesliga ile aynı seviyede. Sadece Türk hakemlere alışmam gerekiyor (gülüyor)." diye konuştu.

'BUNDESLIGA'DA ASLA OYUNDAN ATILMAZDIM'

Selke hakem kararlarının farklılığını bir örnekle anlatarak "Oyun tarzım fiziksel ve yoğun. En son Kasımpaşa maçında bu yüzden kırmızı kart gördüm ve Fenerbahçe maçını kaçırdım. Almanya'da olsaydım, böyle bir hareket yüzünden asla oyundan atılmazdım. Bu, Türkiye'de yaşadığım birçok deneyimden sadece biri." dedi ve iki lig arasındaki diğer farklılıklarla ilgili de şöyle konuştu:

"Süper Lig'deki oyun tarzı Bundesliga'dakinden farklıdır. Maçlarda çok daha sık karşılıklı ataklar yaşanırken Almanya'da taktiksel yaklaşım daha yapılandırılmıştır. Ayrıca, stadyumlardaki atmosfer Bundesliga'dakinden farklıdır, hatta bazı durumlarda daha duygusaldır.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla toplam 12 maça çıkan ve 550 dakika sahada kalan Davie Selke 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.