Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Başakşehir Konyaspor'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Başakşehir Davie Selke'nin 52 ve 61'inci dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR YENİDEN SERİ YAKALADI: 11 MAÇLIK BAŞARILI FORM

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası üst üste ikinci maçını kazanarak yeniden seri yakalayan Başakşehir puanını 39'a yükseltti. Nuri Şahin yönetiminde dikkat çeken bir çıkış yakalayan İstanbul ekibi ligdeki son 11 maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

DAVIE SELKE 6 HAFTADA 6 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Öte yandan Alman golcü Davie Selke de son 6 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırarak Başakşehir'in başarılı formunda söz sahibi isimlerden biri oldu.