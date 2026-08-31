Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi

Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fiorentina'nın 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara 18 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi - Resim: 1

Galatasaray'da transfer döneminin son günlerinde Barış Alper Yılmaz'ın geleceği yeniden gündeme geldi. Daha önce İngiliz kulüpleriyle adı anılan milli futbolcuya bu kez Serie A'dan talip çıktığı iddia edildi.

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Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi - Resim: 2

İtalyan basınında yer alan habere göre Fiorentina, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

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Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi - Resim: 3

FIORENTINA'DAN 18 MİLYON EURO

Haberde Fiorentina'nın 26 yaşındaki hücum oyuncusu için Galatasaray'a 18 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.

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Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi - Resim: 4

Sarı-kırmızılıların ise milli futbolcu için masaya gelen bu rakamı kabul etmesinin beklenmediği aktarıldı.

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Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi - Resim: 5

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 karşılaşmada görev yapan Barış Alper Yılmaz, geçen sezon ise tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

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Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi - Resim: 6

Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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