Galatasaray'da transfer döneminin son günlerinde Barış Alper Yılmaz'ın geleceği yeniden gündeme geldi. Daha önce İngiliz kulüpleriyle adı anılan milli futbolcuya bu kez Serie A'dan talip çıktığı iddia edildi.
Barış Alper için İtalya'dan teklif geldi: Galatasaray kararını verdi
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fiorentina'nın 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılara 18 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.Furkan Çelik
İtalyan basınında yer alan habere göre Fiorentina, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
FIORENTINA'DAN 18 MİLYON EURO
Haberde Fiorentina'nın 26 yaşındaki hücum oyuncusu için Galatasaray'a 18 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların ise milli futbolcu için masaya gelen bu rakamı kabul etmesinin beklenmediği aktarıldı.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 karşılaşmada görev yapan Barış Alper Yılmaz, geçen sezon ise tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 26 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.