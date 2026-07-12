Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026)

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 12 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 46,57 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 40,35 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.