Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026)

Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026)

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in su kaynaklarına ait güncel veriler açıklandı. İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun paylaştığı son ölçümlerde, baraj seviyelerinde önceki döneme göre sınırlı değişimler yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Diğer
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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026) - Resim: 1

İSKİ'nin 12 Temmuz 2026 tarihli ölçümlerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında düşüş kaydedildi. Kentin su rezervlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılırken, artan sıcaklıklarla birlikte barajlardaki son durum vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026) - Resim: 2

Megakentteki baraj seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, güncel veriler İSKİ tarafından açıklandı.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026) - Resim: 3

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Haziran ayı başında yüzde 70,83 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan su tüketimi ve sıcaklıkların etkisiyle yüzde 60,64’e düştü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum dikkatle izleniyor.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026) - Resim: 4

Barajların güncel doluluk oranları:
Ömerli: %85,89
Darlık: %78,41
Elmalı: %90,29
Terkos: %49,77
Alibeyköy: %57,41
Büyükçekmece: %43,41
Sazlıdere: %36,23
Istrancalar: %26,05
Kazandere: %37,65
Pabuçdere: %33,43

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026) - Resim: 5

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 12 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 46,57 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 40,35 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026) - Resim: 6

Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %73,16
Çamlıdere: %41,91
Çubuk 2 Barajı: %61,10
Eğrekkaya: %77,58
Kargalı: %78,41
Kavşakkaya: %65,78
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %34,51
Peçenek: %30,41
Türkşerefli:%10,14

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026) - Resim: 7

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İZSU’nun 12 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 48,47 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.

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Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026) - Resim: 8

Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %51,68
Balçova Barajı: %78,59
Ürkmez Barajı: %87,73
Gördes Barajı: %37,79
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %63,78

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