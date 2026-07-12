İSKİ'nin 12 Temmuz 2026 tarihli ölçümlerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranlarında düşüş kaydedildi. Kentin su rezervlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılırken, artan sıcaklıklarla birlikte barajlardaki son durum vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir (12 Temmuz 2026)
Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in su kaynaklarına ait güncel veriler açıklandı. İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun paylaştığı son ölçümlerde, baraj seviyelerinde önceki döneme göre sınırlı değişimler yaşandığı bildirildi.Kaynak: Diğer
Megakentteki baraj seviyeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, güncel veriler İSKİ tarafından açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Haziran ayı başında yüzde 70,83 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan su tüketimi ve sıcaklıkların etkisiyle yüzde 60,64’e düştü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum dikkatle izleniyor.
Barajların güncel doluluk oranları:
Ömerli: %85,89
Darlık: %78,41
Elmalı: %90,29
Terkos: %49,77
Alibeyköy: %57,41
Büyükçekmece: %43,41
Sazlıdere: %36,23
Istrancalar: %26,05
Kazandere: %37,65
Pabuçdere: %33,43
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 12 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 46,57 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 40,35 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %73,16
Çamlıdere: %41,91
Çubuk 2 Barajı: %61,10
Eğrekkaya: %77,58
Kargalı: %78,41
Kavşakkaya: %65,78
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %34,51
Peçenek: %30,41
Türkşerefli:%10,14
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 12 Temmuz 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 48,47 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %51,68
Balçova Barajı: %78,59
Ürkmez Barajı: %87,73
Gördes Barajı: %37,79
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %63,78