Güney Afrika kökenli bir bitki olan ve halk arasında Afrika sarımsağı olarak anılan Tulbagia purpurea, zarif mor çiçeklerinin ardında çok güçlü bir savunma sistemi saklıyor. Bu çok yıllık soğanlı bitki, salgıladığı uçucu bileşiklerin kokusu sayesinde yılan, fare ve köstebek gibi canlıları kimyasal ilaçlara gerek kalmadan bahçenizden uzaklaştırıyor.
Balkonda veya bahçede büyütün: Afrika sarımsağı yılan ve fareleri uzak tutuyor
Bahçenizde veya balkonunuzda kimyasal ilaç kullanmadan yılan, fare ve köstebekleri uzak tutmanın doğal bir yolu var. Kuraklığa ve zorlu kış şartlarına dayanıklı ve mor çiçekleriyle göz kamaştıran Afrika sarımsağı, yaşam alanlarının sessiz ve sadık bir bekçisine dönüşüyor.
İnsan burnunun yoğun şekilde hissetmediği bu koku, hedefteki canlılar için son derece rahatsız edici bir etki yaratıyor. Böylece doğaya zarar vermeden ekolojik bir koruma kalkanı oluşturmak isteyenler için adeta sessiz ve sadık bir bahçe bekçisine dönüşüyor.
Sözcü'nün haberine göre anavatanındaki sıcak iklimde çok daha fazla boylanabilen Tulbagia, Türkiye iklim şartlarında genellikle ortalama 30 santimetre civarında kalıyor. Ancak bu küçük boyutuna aldanmamak gerekiyor; çünkü bitki asıl koruyucu gücünü toprak altındaki mekanizmasından alıyor.
Oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olan Afrika sarımsağı, bol güneş alan konumları tercih etse de yarı gölge alanlarda da gelişimini sorunsuz şekilde sürdürebiliyor. Kuraklığa karşı büyük bir direnç gösteren bu bitki, toprağına karıştırılacak az miktarda kompost ve uygun bir örtü desteğiyle sert kış şartlarını rahatça atlatabiliyor. Üstelik her yıl düzenli olarak yeniden filizlenerek görevini yapmaya devam ediyor.
Bu doğal koruyucuyu yaşam alanlarınıza dâhil etmek son derece pratik bir süreç gerektiriyor:
Ekim Zamanı: Tulbagia purpurea soğanlarını toprakla buluşturmak için en uygun dönem nisan ayı olarak biliniyor.
Toprak Hazırlığı: Dikimden önce toprağın iyice havalandırılması ve kompost yardımıyla besin değerinin zenginleştirilmesi bitkinin büyümesini büyük ölçüde destekliyor.
Dikim Mesafesi: Sağlıklı bir gelişim için soğanlar toprağa yerleştirilirken aralarında 5 ila 15 santimetre mesafe bırakılması yeterli oluyor.
Üstelik bu bitki yalnızca bahçelerdeki çiçek tarlalarıyla sınırlı kalmıyor; saksıda yetişmeye de harika bir uyum sağlıyor. Sunduğu bu esneklik sayesinde açık alanların yanı sıra balkon, teras ve hatta salon gibi iç mekanlarda da keyifle yetiştirilebiliyor.