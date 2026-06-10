Balkonda veya bahçede büyütün: Afrika sarımsağı yılan ve fareleri uzak tutuyor

Oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olan Afrika sarımsağı, bol güneş alan konumları tercih etse de yarı gölge alanlarda da gelişimini sorunsuz şekilde sürdürebiliyor. Kuraklığa karşı büyük bir direnç gösteren bu bitki, toprağına karıştırılacak az miktarda kompost ve uygun bir örtü desteğiyle sert kış şartlarını rahatça atlatabiliyor. Üstelik her yıl düzenli olarak yeniden filizlenerek görevini yapmaya devam ediyor.