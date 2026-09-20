Balıkçıların oltasına 'kuzu' takıldı: Tam 45 kilo

Balığı yakalayan Emre Gamsızoğlu ise "Nasipte bu kuzu varmış. 1,90 boyunda, 45 kilo. Oltamıza nasip geldi. Yaklaşık 15-20 dakika kadar yordu bizi ama sonunda aldık. Daha önce balık yakaladık ama bu kadar büyüğü yoktu. Biz bunu hobi olarak yapıyoruz. Sürekli balığa gidiyoruz. Balık tutan arkadaşlardan ağ ve çok kancalı yöntemleri kullanmamalarını, olta balıkçılığı yapmalarını istiyoruz. Kısmette varsa balık oltaya zaten geliyor" diye konuştuk.