Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme

EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

ODA TV'de yer alan habere göre hayata geçirilecek yeni sigorta modeliyle yaşlılık ve kronik hastalıklar sebebiyle günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bireylere yönelik hem evde hem de kurumlarda bakım hizmetleri güçlendirilecek.