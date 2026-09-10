Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki nüfus, son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı.
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme
Türkiye’de yaşlı nüfusun artması ve doğurganlık oranlarının düşmesiyle Sosyal Güvenlik Sisteminde yeni bir dönem başlıyor. 2027-2029 Orta Vadeli Programı’na dahil edilen "Uzun Dönemli Bakım Sigortası" ile günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara evde bakım desteği sunulacak.Kaynak: Diğer
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 9,5'ten yüzde 11,1'e yükselmesi, sosyal güvenlik sisteminde köklü reform ihtiyacını doğurdu.
Bu gelişmeler doğrultusunda hazırlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) "uzun dönemli bakım sigortası" maddesi de eklendi.
EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK
ODA TV'de yer alan habere göre hayata geçirilecek yeni sigorta modeliyle yaşlılık ve kronik hastalıklar sebebiyle günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bireylere yönelik hem evde hem de kurumlarda bakım hizmetleri güçlendirilecek.
Sistem kapsamında şu adımların atılması öngörülüyor:
EVDE SAĞLIK DESTEĞİ
Günlük öz bakımını gerçekleştiremeyen kişilere evde bakım altyapısı kurulacak.
PALYATİF BAKIM YAYGINLAŞTIRILACAK
Yaşlı ve kronik hastaların yaşam kalitesini artıracak palyatif bakım hizmetleri genişletilecek.
UZAKTAN SALIK SİSTEMİ
Yeni nesil uzaktan sağlık hizmetleriyle entegre ve bütünleşik bir bakım ağı oluşturulacağı ileri sürülüyor.
PRİM TABANI GENİŞLETİLECEK, KAYIT DIŞI SİSTEME ALINACAK
Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini korumak amacıyla prim tahsilatı süreçleri etkinleştirilecek. Kayıt dışı çalışan grupların sisteme dahil edilmesi sağlanırken, esnek ve yeni nesil çalışma modellerine yönelik mevzuat güncellemeleri yapılması öngörülüyor.
Ayrıca kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik eden, hakkaniyet ve aktüeryal dengeyi gözeten yeni düzenlemeler devreye alınması hedefleniyor.
Sağlık harcamalarında ise veri analizine dayalı kontrol ve geri ödeme modelleri uygulanarak sistem üzerindeki mali yükün hafiletilmesi öngörülüyor.