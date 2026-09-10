Yeniçağ Gazetesi
10 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme

Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme

Türkiye’de yaşlı nüfusun artması ve doğurganlık oranlarının düşmesiyle Sosyal Güvenlik Sisteminde yeni bir dönem başlıyor. 2027-2029 Orta Vadeli Programı’na dahil edilen "Uzun Dönemli Bakım Sigortası" ile günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara evde bakım desteği sunulacak.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki nüfus, son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin kişiye ulaştı.

1 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 2

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 9,5'ten yüzde 11,1'e yükselmesi, sosyal güvenlik sisteminde köklü reform ihtiyacını doğurdu.

2 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 3

Bu gelişmeler doğrultusunda hazırlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) "uzun dönemli bakım sigortası" maddesi de eklendi.

3 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 4

EVDE SAĞLIK VE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

ODA TV'de yer alan habere göre hayata geçirilecek yeni sigorta modeliyle yaşlılık ve kronik hastalıklar sebebiyle günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan bireylere yönelik hem evde hem de kurumlarda bakım hizmetleri güçlendirilecek.

4 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 5

Sistem kapsamında şu adımların atılması öngörülüyor:

EVDE SAĞLIK DESTEĞİ

Günlük öz bakımını gerçekleştiremeyen kişilere evde bakım altyapısı kurulacak.

5 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 6

PALYATİF BAKIM YAYGINLAŞTIRILACAK

Yaşlı ve kronik hastaların yaşam kalitesini artıracak palyatif bakım hizmetleri genişletilecek.

6 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 7

UZAKTAN SALIK SİSTEMİ

Yeni nesil uzaktan sağlık hizmetleriyle entegre ve bütünleşik bir bakım ağı oluşturulacağı ileri sürülüyor.

7 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 8

PRİM TABANI GENİŞLETİLECEK, KAYIT DIŞI SİSTEME ALINACAK

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini korumak amacıyla prim tahsilatı süreçleri etkinleştirilecek. Kayıt dışı çalışan grupların sisteme dahil edilmesi sağlanırken, esnek ve yeni nesil çalışma modellerine yönelik mevzuat güncellemeleri yapılması öngörülüyor.

8 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 9

Ayrıca kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik eden, hakkaniyet ve aktüeryal dengeyi gözeten yeni düzenlemeler devreye alınması hedefleniyor.

9 10
Bakım sigortası geliyor: OVP sonrası milyonları ilgilendiren düzenleme - Resim: 10

Sağlık harcamalarında ise veri analizine dayalı kontrol ve geri ödeme modelleri uygulanarak sistem üzerindeki mali yükün hafiletilmesi öngörülüyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro