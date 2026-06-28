Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada “Ejderha Nefesi” olarak bilinen sıvı azotlu atıştırmalıkların ciddi sağlık riskleri taşıdığına vurgu yaparak, özellikle çocuklar ve gençlere bu ürünleri tüketmemeleri çağrısında bulundu.
Bakanlık uyardı: Bu atıştırmalığı sakın tüketmeyin
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada akım haline gelen ve "Ejderha Nefesi" olarak bilinen sıvı azotlu atıştırmalıklara karşı çocukları ve gençleri uyardı.Kaynak: Diğer
Bakanlık, sosyal medyada “Ejderha Nefesi” olarak bilinen sıvı azotlu atıştırmalıkların ciddi sağlık riskleri taşıdığına vurgu yaparak, özellikle çocuklar ve gençlere bu ürünlerin tüketilmemesi çağrısında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, son dönemde özellikle çocuklar ve gençler
arasında sosyal medyada hızla yayılan “Ejderha Nefesi” adlı sıvı azotla hazırlanan atıştırmalıklara ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.
Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bilgilendirme içeriklerinde, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri barındırabileceğine vurgu yaptı.
Sosyal medya mecralarında milyonlarca izlenmeye ulaşan ve tüketildiği esnada ağızdan yoğun bir duman çıkmasını sağlayan bu sıra dışı atıştırmalıklar, "Ejderha Nefesi" adıyla anılıyor. Dikkat çekici görsel şöleniyle özellikle ilgi odağı olan bu ürünlerin, yaklaşık -196 santigrat derece gibi aşırı düşük bir sıcaklığa sahip olan sıvı azot yardımıyla imal edildiği aktarıldı.
Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, sıvı azotun birtakım gıdalarda ve meyvelerde kullanılmasının tek amacı, tamamen estetik bir "duman illüzyonu" meydana getirmekten ibaret.
Yayımlanan bilgilendirici görsellerde, sıvı azotun bütünüyle gaz haline geçip uçmadan önce yenilmesi durumunda çok ciddi sağlık risklerinin doğabileceği önemle hatırlatıldı. Söz konusu tablonun, tüketiciler açısından özellikle göz önünde bulundurulması ve sakınılması gereken büyük bir tehlike teşkil ettiği belirtildi.
Bakanlığa göre, sıvı azotun yeterince uçmaması durumunda şu sağlık problemleri görülebiliyor:
Ağız ve dil bölgesinde yanıklar
Dişlerde ciddi hasarlar
Boğaz ve solunum yollarında yaralanmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle çocukların ve gençlerin sosyal medyadaki popüler akımlardan ilham alarak bu tarz ürünlere rağbet gösterdiğinin altını çizdi.
Kısa süreli görsel şov amacıyla sunulan bu atıştırmalıkların ciddi sağlık riskleri taşıdığı ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Bakanlığın tüketicilere verdiği mesaj ise "1 dakikalık eğlence için sağlığınızdan olmaya değer mi?" oldu.