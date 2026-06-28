Bakanlık uyardı: Bu atıştırmalığı sakın tüketmeyin

Sosyal medya mecralarında milyonlarca izlenmeye ulaşan ve tüketildiği esnada ağızdan yoğun bir duman çıkmasını sağlayan bu sıra dışı atıştırmalıklar, "Ejderha Nefesi" adıyla anılıyor. Dikkat çekici görsel şöleniyle özellikle ilgi odağı olan bu ürünlerin, yaklaşık -196 santigrat derece gibi aşırı düşük bir sıcaklığa sahip olan sıvı azot yardımıyla imal edildiği aktarıldı.