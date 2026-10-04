Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalar tamamlandı.
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trakya’yı hızlı tren ağıyla buluşturacak projede tarihi açıkladı. Çerkezköy-Kapıkule hattı 9 Ekim’de açılıyor. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olurken 4 saatlik yolculuk süresi 1,5 saate düşecek. Proje ulaşımda yeni bir dönem başlatacak.Kaynak: AA / İHA
Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik hattın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını bildirdi. Yeni kesimle birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak.
Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle Trakya'nın hızlı tren konforuyla buluşacağını belirtti. Hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında kullanılacak.
4 saatlik yol 1,5 saate inecek
Halkalı-Kapıkule hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi hedefleniyor.
Yük taşımacılığında ise sürenin 8,5 saatten 3,5 saate indirilmesi öngörülüyor. Hat kapasitesinin 4 kat artırılması planlanırken, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden yaklaşık 3 milyona çıkarılması hedefleniyor.
Yıllık yük kapasitesinin de 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükseltilmesi planlanıyor.
Hızlı tren Avrupa sınırına kadar ulaşacak
Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak yapılan hat, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edildi.
Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tüneli, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi. Toplam 353 kilometre ray serimi tamamlandı.
Yeni kesimin hizmete girmesiyle hızlı tren ağı Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacak.
Avrupa'ya ulaşım güçlenecek
Bakan Uraloğlu, hattın İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına ulaşımını güçlendireceğini belirtti.
Halkalı-Kapıkule Hattı, Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray üzerinden Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin Avrupa bağlantısında yer alıyor.
Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, 2024'te demir yoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının yüzde 86'sı bu koridor üzerinden yapıldı.
Kapıkule'de kapasite artırılacak
Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa edildi.
Kapıkule ve Edirne gar binaları da yeniden yapıldı.
Kapıkule Gar Sahası'ndaki yol sayısının 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunun ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarılması planlanıyor.
Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimin de çift hatlı hale getirilmesi planlanıyor. Kapasite artışıyla gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılması ve sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.
Hattın diğer etaplarında çalışmalar sürüyor
9 Ekim'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamı değil, Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete girecek.
Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak bölümde yapım çalışmaları devam ediyor.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.