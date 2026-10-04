Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trakya’yı hızlı tren ağıyla buluşturacak projede tarihi açıkladı. Çerkezköy-Kapıkule hattı 9 Ekim’de açılıyor. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olurken 4 saatlik yolculuk süresi 1,5 saate düşecek. Proje ulaşımda yeni bir dönem başlatacak.

Kaynak: AA / İHA
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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 1

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalar tamamlandı.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 2

Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik hattın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını bildirdi. Yeni kesimle birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 3

Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle Trakya'nın hızlı tren konforuyla buluşacağını belirtti. Hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında kullanılacak.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 4

4 saatlik yol 1,5 saate inecek

Halkalı-Kapıkule hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi hedefleniyor.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 5

Yük taşımacılığında ise sürenin 8,5 saatten 3,5 saate indirilmesi öngörülüyor. Hat kapasitesinin 4 kat artırılması planlanırken, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden yaklaşık 3 milyona çıkarılması hedefleniyor.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 6

Yıllık yük kapasitesinin de 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükseltilmesi planlanıyor.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 7

Hızlı tren Avrupa sınırına kadar ulaşacak

Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak yapılan hat, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edildi.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 8

Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tüneli, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi. Toplam 353 kilometre ray serimi tamamlandı.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 9

Yeni kesimin hizmete girmesiyle hızlı tren ağı Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacak.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 10

Avrupa'ya ulaşım güçlenecek

Bakan Uraloğlu, hattın İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına ulaşımını güçlendireceğini belirtti.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 11

Halkalı-Kapıkule Hattı, Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray üzerinden Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin Avrupa bağlantısında yer alıyor.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 12

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, 2024'te demir yoluyla gerçekleştirilen ihracat taşımalarının yüzde 86'sı bu koridor üzerinden yapıldı.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 13

Kapıkule'de kapasite artırılacak

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa edildi.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 14

Kapıkule ve Edirne gar binaları da yeniden yapıldı.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 15

Kapıkule Gar Sahası'ndaki yol sayısının 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunun ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarılması planlanıyor.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 16

Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimin de çift hatlı hale getirilmesi planlanıyor. Kapasite artışıyla gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılması ve sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 17

Hattın diğer etaplarında çalışmalar sürüyor

9 Ekim'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamı değil, Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete girecek.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 18

Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak bölümde yapım çalışmaları devam ediyor.

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Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor - Resim: 19

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demir yolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

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