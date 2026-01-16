Hukuk güvensizliği ve şirketler üzerindeki baskı nedeniyle yurt dışına kaçan yatırımcıları ülkede tutmaya çalışan Bakan Şimşek yurt dışında sıcak para arayışına girdi. Londra'da yatırımcılarla görüşen Şimşek, ikinci durağında New York'a gidecek.

ŞİMŞEK İKNA TURUNDA

Bakan Şimşek ikna turunda 58 trilyon doları aşan bir portföy gücüne sahip olan heyetlere Türkiye'nin orta vadeli görünümünü anlattı. Portföyde 500'ün üzerinde temsilci yer alıyor.

DERECELENDİRME KURULUŞLARI DA MASADA

Bakan Şimşek, yatırımcıların yanı sıra küresel finansın "not verme" otoriteleriyle de bir araya geldi. Temaslar kapsamında dünyanın en prestijli üç kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's (S&P), Moody's ve Fitch Ratings’in üst düzey yöneticileri ve Türkiye analiz ekipleriyle özel görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde, Türkiye’nin "Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı"ndaki hedefleri anlatıldı

İKİNCİ DURAK: NEW YORK

Londra'daki programını tamamlayan Şimşek, ikna turunun ikinci durağında New York'a gitti. Burada ABD'deki fon kuruluşlarıyla görüşecek olan Şimşek'in gündeminde Türkiye'de hedeflenen dezenflasyon süreci olacak.