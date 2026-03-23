İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada hem toplumsal mesajlar verdi hem de kariyerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bayramların birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Çiftçi, eski Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun idarecilik anlayışını kendisine örnek aldığını belirtti. Çiftçi, “Bir gün onun gibi olmak isterdim. O millete hizmet etme idealinin peşinden hiç ayrılmadım” dedi.

Bayramların toplumsal bağları güçlendiren özel günler olduğunu ifade eden Çiftçi, Türkiye’nin köklü değerlerini koruyarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Kamu görevlerinin aile hayatına etkisine de değinen Çiftçi, yoğun çalışma temposu nedeniyle zaman zaman çocuklarına yeterince vakit ayıramadığını dile getirdi. Bu durumun kendisinde iz bırakan bir anısını paylaşan Çiftçi, kızının çocukluğunda söylediği bir sözün kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Üç çocuk babası olduğunu belirten Çiftçi, mesleki sorumluluklarla aile hayatı arasındaki dengeye dikkat çekerek, bu konunun tüm kamu görevlileri için önemli bir hassasiyet olduğunu vurguladı.

Hayata bakışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemine işaret ederek, insanın temel amacının kendini tanımak ve anlam arayışı olduğunu söyledi.