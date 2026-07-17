Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu operasyon kapsamında, TFF bünyesindeki 19 kulüpten çok sayıda yönetici gözaltına alındı. İşte haklarında yakalama kararı bulunan o isimler ve suçlamaların detayları...

Kaynak: Haber Merkezi
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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste - Resim: 1

⁠Maruf Güneş (Galatasaray)

Maruf Güneş, 16515 Nolu Galatasaray SK Genel Kurul ve 1401 Nolu Galatasaray SK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı üyesidir.

Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste - Resim: 2

Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

Tolga Kırgız, 2024 yılında da Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Denetimden Sorumlu Komite'de üyelik ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde başkanlık görevlerinde bulundu.

Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste - Resim: 3

Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

Kerem Gürel, Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan spor yöneticisidir.

Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste - Resim: 4

Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

Ahmet Akçelik, 2023 yılında Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste - Resim: 5

Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.

Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste - Resim: 6

Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste - Resim: 7

⁠Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.
Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı

Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler: İşte tam liste - Resim: 8

Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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