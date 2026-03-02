Bağırsaklarınızı seviyorsanız bunları tüketmeyin: Liste kalabalık

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZUK DURUN



Yapay tatlandırıcılar, aroma arttırıcılar, emülgatörler ve katkı maddeleri gibi yapay içerikler kullanılarak üretilen yiyecekler. Sosis, kahvaltılık gevrek ve dondurma gibi... Ultra işlenmiş gıdaların sağlığımız için neden kötü olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışma, bağırsak mikrobiyomuna önemli negatif etkilerinin olduğunu, 32 sağlık sorunuyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Ancak bu tür gıdalardan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Uzmanlar yüzde 80'e yüzde 20 kuralını uygulamanızı öneriyor. Yani yüzde 80 sağlıklı beslenmeye çalışın ve kalan yüzde 20'de kendinizi ödüllendirin.