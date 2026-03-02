Bağırsak sağlığı, ruh sağlığımızdan karaciğerimize kadar birçok alanda genel sağlığımızı korumada çok önemli bir rolde.
Bağırsaklarınızı seviyorsanız bunları tüketmeyin: Liste kalabalık
Bağırsak sağlığı, birçok alanda genel sağlığımızı koruma konusunda önemli bir görevde... Peki bağırsaklarımızı korumak için neleri tüketmekten kaçınmamız gerekiyor?
BAĞIRSAKLARIMIZ İÇİN NELERİ TÜKETMEMELİYİZ?
Uzmanlar tarafından 30 farklı sebze meyve türü tüketmemiz ve lif alımımızı artırmamız öneriliyor.
Sabah'ın haberine göre, BBC Türkçe'de Beslenme Bilimcisi Toral Shah, bağırsak mikrobiyomumuzun "yiyecekleri parçaladığını, besinleri emdiğini ve zararlı patojenlerle savaştığını" söyledi.
Shah, "Bağırsak sağlığı, ruh sağlığından karaciğer sağlığına ve obeziteye kadar birçok alanda genel sağlığımızı ve iyiliğimizi korumada çok önemli bir rol oynar"dedi.
Vücudumuzun her parçası gibi bağırsaklarımız da tamamen benzersiz. Tükettiğimiz yiyecekler hepimizi farklı şekilde etkiliyor. Bununla birlikte, iyi bir bağırsak sağlığı için kaçınmamız gereken besinler var. İşte bu konuda uzmanların söyledikleri...
İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZUK DURUN
Yapay tatlandırıcılar, aroma arttırıcılar, emülgatörler ve katkı maddeleri gibi yapay içerikler kullanılarak üretilen yiyecekler. Sosis, kahvaltılık gevrek ve dondurma gibi... Ultra işlenmiş gıdaların sağlığımız için neden kötü olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışma, bağırsak mikrobiyomuna önemli negatif etkilerinin olduğunu, 32 sağlık sorunuyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Ancak bu tür gıdalardan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Uzmanlar yüzde 80'e yüzde 20 kuralını uygulamanızı öneriyor. Yani yüzde 80 sağlıklı beslenmeye çalışın ve kalan yüzde 20'de kendinizi ödüllendirin.
KIZARTILMIŞ GIDA RİSKİ
Kızartılmış gıdalar, sindirim sistemini yoran ve bağırsak mikrobiyomuna zarar verebilen doymuş ve trans yağlar açısından zengindir. Buna karşılık soteleme, hem yağ alımını kısıtlayarak sindirimi rahatlatır hem de yararlı bakterilerin korunmasına yardımcı olur. Eğer kızartmadan kopamıyorsanız, dengeyi sağlamak adına 80/20 kuralını beslenme alışkanlıklarınıza dahil edebilirsiniz.
YÜKSEK ŞEKERLİ GIDALAR
Bisküvi ve kekler rafine şeker oranı yüksek ve çok sık tüketildiğinde bağırsak sağlığınıza zarar verebilecek yiyecek türleri. Şeker, bağırsaklarınızda enflamasyona olabiliyor. Bu durum da hepimizin ihtiyaç duyduğu iyi bakterilere zarar veriyor.
TATLILARLA SINIRLI DEĞİL
Yüksek şekerli yiyecekler sadece hamur işleri ve tatlılarla sınırlı değil. Meyve suları, yoğurtlar, soslar, çorbalar ve hatta salata soslarında bile şaşırtıcı miktarda şeker olabilir. Bu nedenle alışveriş yaparken etiketi kontrol etmek her zaman önemli. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yetişkinlerin günde 30 gramdan (yaklaşık yedi küp şeker) fazla şeker tüketmemesini tavsiye ediyor.
YAPAY TATLANDIRICILARDAN UZAK DURUN
Yapay tatlandırıcılar şeker ve kalori açısından tercih edilebiliyor. Ancak uzmanlar hayvan ve insan çalışmaları arasında çelişkili sonuçlar elde ettikleri için bağırsak sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda net bir görüş birliği yok.
ALKOLÜ FAZLA KAÇIRMAYIN
Beslenme uzmanı Rohini Bajekal, alkolün iyi ve kötü bakterilerin dengesini bozabileceğini ve mide astarındaki hücreleri tahriş ederek kronik enflamasyona neden olabileceğini belirtiyor.