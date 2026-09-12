Baba evinde helallik alındı: Şehit Bülent son yolculuğuna uğurlandı

Meydana gelen kaza sonucunda araç sürücüsü Sözleşmeli Er Ziya Koparan şehit olurken, iki asker de yaralandı. Şehit Sözleşmeli Er Ziya Koparan için Iğdır 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı’nda askeri tören düzenlendi.