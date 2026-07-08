Aynadaki son mutluluk: Zerda’nın hikayesi ağlattı

Daha 4 yaşından beri tanıyorum. 'Hiçbir yere gitme, sen benim yanımda dur' derdim. Saatlerce otururdu. Saçlarını yıkar, yapardım. Beni çok severdi. Dışarda görsem çadıra kadar bırakırdım. Bana, 'Türkiye'nin her yerini geziyoruz ama seni çok seviyorum, saçımı sana yaptırmak istiyorum, param yok' dedi. Ben de 'Önemli değil' dedim. Müşterim vardı, biraz bekledikten sonra tekrar geldi. Saçlarına sarı paket attım. Çok mutlu oldu. Para yerine bana 4 çift çorap hediye etti" dedi.