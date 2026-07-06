AYM'den kritik noter kararı: O cezalara ilişkin düzenleme iptal oldu

Başvuruda, anılan düzenlemede disiplin suç ve cezaları arasında herhangi bir ilişkilendirilme yapılmadığı, ilgililerin hangi eyleminin hangi disiplin cezasıyla cezalandırılacağının açık ve net olarak gösterilmediği, bunun belirlilik ve öngörülebilirliği sağlamadığı ifade edildi.