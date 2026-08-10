Aylin Saruhan’ın Mikonos tatili kabusa döndü: Zayıflama iğnesi iddiası gündemde

Cemiyet dünyasının tanınmış simalarından Aylin Saruhan, tatil için bulunduğu Mikonos'ta talihsiz bir kaza geçirdi. Teknede dengesini yitirerek düşen ve omzunu kıran Saruhan'ın bu kazasıyla ilgili olarak yakın çevresinde, son dönemde zayıflama iğneleriyle hızlı bir şekilde kilo verdiği yönünde iddialar dile getirildi.