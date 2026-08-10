Cemiyet dünyasının tanınmış simalarından Aylin Saruhan, tatil için bulunduğu Mikonos'ta talihsiz bir kaza geçirdi. Teknede dengesini yitirerek düşen ve omzunu kıran Saruhan'ın bu kazasıyla ilgili olarak yakın çevresinde, son dönemde zayıflama iğneleriyle hızlı bir şekilde kilo verdiği yönünde iddialar dile getirildi.
Aylin Saruhan’ın Mikonos tatili kabusa döndü: Zayıflama iğnesi iddiası gündemde
Yaz tatilini geçirdiği Mikonos'ta teknede dengesini kaybederek düşen cemiyet hayatının ünlü ismi Aylin Saruhan omzunu kırdı.Kaynak: Diğer
Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a yaz tatili amacıyla giden cemiyet hayatının ünlü ismi Aylin Saruhan, teknelerinde meydana gelen bu kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Tv100'ün haberine göre, omzundaki kırık nedeniyle eşi Hakan Saruhan tarafından sağlanan ambulans uçakla hızlıca İstanbul'a nakledilen Saruhan, burada tedavi altına alındı.
İstanbul'daki bir hastanede omzundan başarılı bir operasyon geçiren Aylin Saruhan, taburcu edilmesinin ardından evinde dinlenmeye etmeye başladı.
KİLO KAYBI İDDİASI
Saruhan'ın kazası ile ilgili olarak, yakın çevresinde zayıflama iğneleri kullanarak hızlı kilo kaybı yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.
Bu durumun kas ve kemik yapısını zayıflatmış olabileceği, dolayısıyla düşme sonucu yaşanan omuz kırığı ile bağlantılı olabileceği öne sürülüyor
Sabah'tan Bülent Cankurt, ''Normalde Aylin Hanım'ınki gibi bir düşmeyle bırakın omzu, kol bile kırılmazmış'' ifadelerini kullandı.