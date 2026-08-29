Türkiye genelinde tarım arazilerinde teknoloji devrimi yaşanıyor. Traktörle günlerce süren ilaçlama, gübreleme ve rekolte analizi işlemleri artık ziraat teknolojileriyle donatılmış insansız hava araçları (İHA) ile saatler içinde tamamlanıyor.
Ayda 250 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: Şartlar belli oldu (29 Ağustos 2026)
Geleneksel tarım yerini gökyüzündeki dijital müdahalelere bıraktı. Arazileri dakikalar içinde ilaçlayıp gübreleyen tarımsal dron operatörlerine talep patlarken, ehliyetli uzman kıtlığı yaşanıyor. Kendi cihazıyla sahaya inen operatörler ise sezonda aylık 250 bin TL’yi aşan kazanç elde ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Hem zamandan hem de mazot ve su maliyetinden devasa tasarruf sağlayan bu yöntem, çiftçilerin birinci tercihi haline gelse de sektör büyük bir uzman krizinin eşiğinde.
TALEP TAVAN YAPTI, SERTİFİKALI ELEMAN BULUNAMIYOR
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA-1 ve tarımsal uygulama lisansına sahip operatör sayısı, pazardaki talebin çok gerisinde kaldı.
Dönüm başı hizmet veren veya büyük tarım işletmeleri bünyesinde çalışan uzmanlar, sezon yoğunluğunda iş yetiştirmekte güçlük çekiyor. Bölge çiftçileri, ekili arazilerini zararlılardan korumak ve rekolte kaybını önlemek için dron operatörlerinin kapısında sıra bekliyor.
SEZONLUK GELİR DUDAK UÇUKLATIYOR
Geleneksel yöntemlere kıyasla %90’a varan su ve %30’a varan ilaç tasarrufu sağlayan akıllı tarım teknolojileri, operatörler için adeta bir altın madenine dönüştü.
Kendi cihazı ve ruhsatıyla sahada hizmet veren bir akıllı tarım uzmanının aylık net kazancı, sezon yoğunluğuna göre 120.000 TL ile 250.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Sektör temsilcileri, gençlerin geleneksel tarımdan uzaklaştığı bu dönemde tarımsal dron operatörlüğünün hem teknolojik hem de yüksek getirili bir kariyer fırsatı sunduğunu vurgulayarak, bu alandaki eğitim ve sertifikasyon süreçlerine ilgiyi artırma çağrısında bulunuyor.