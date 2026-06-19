Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

KADEMELİ YAPAY ZEKA KULLANIMI

Hükümet tarafından yayımlanan açıklamaya göre, genel kural olarak birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar olan ve 6-13 yaş aralığındaki öğrencilerin yapay zeka araçlarını kullanmaması öngörülüyor. Ortaokul seviyesindeki 14-16 yaş grubundaki öğrenciler ise yapay zeka araçlarını öğretmenlerinin gözetiminde ve temkinli bir şekilde kullanabilecek.