Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Teknolojinin vazgeçilmez unsurlarından yapay zeka için çıkan bir karar çok konuşulacak. Norveç’te hükümet çocukların öğrenme süreçlerini olumsuz etkilememek için okullarda yapay zeka kullanımını büyük ölçüde kısıtladı.

Kaynak: İHA
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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 1

Norveç hükümeti, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 6-13 yaş grubundaki çocukların eğitimde yapay zeka kullanımını büyük ölçüde kısıtlanacağını, 14-16 yaş arasındaki öğrencilerin ise bu araçlardan öğretmen gözetiminde yararlanabileceğini açıkladı.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 2

Norveç, çocukların öğrenme süreçlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ilkokul öğrencilerinin üretken yapay zeka araçlarını kullanmasını neredeyse tamamen yasaklamaya hazırlanıyor.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 3

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, hükümetin çocuklar ve gençlerin eğitim hayatında yapay zeka kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını duyurdu. Stoere, "Okulda en önemli şey çocuklarımızın okumayı, yazmayı ve matematik yapmayı öğrenmesidir" dedi.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 4

Norveç Başbakanı, yeni kuralların Ağustos ayının sonlarında başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde yürürlüğe gireceğini belirtti.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 5

KADEMELİ YAPAY ZEKA KULLANIMI

Hükümet tarafından yayımlanan açıklamaya göre, genel kural olarak birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar olan ve 6-13 yaş aralığındaki öğrencilerin yapay zeka araçlarını kullanmaması öngörülüyor. Ortaokul seviyesindeki 14-16 yaş grubundaki öğrenciler ise yapay zeka araçlarını öğretmenlerinin gözetiminde ve temkinli bir şekilde kullanabilecek.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 6

Açıklamada, 17-19 yaş aralığındaki lise öğrencilerinin ise gelecekteki eğitim ve iş hayatlarına hazırlanabilmeleri için yapay zekayı uygun şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiği belirtildi.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 7

Ayrıca sınıflarda akıllı tablet kullanımına yönelen eğilimin tersine çevrilmesinin hedeflendiği belirtilerek, sınıflarda daha fazla kitap kullanımını finanse edecek bir yasa teklifinin de yakın gelecekte meclise sunulacağı duyuruldu.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 8

NORVEÇ, 2024’TE SINIFLARDA AKILLI TELEFON KULLANIMINI YASAKLAMIŞTI

Eğitimdeki sınav sonuçlarında genel bir düşüşle karşı karşıya kalan Norveç hükümeti, 2024 yılında okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklamış ve öğretmenlere sınıf disiplinini sağlamaları için daha fazla yetki vermişti.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 9

Norveç'te sınıflarda bilgisayar kullanımı 1990'lı yıllarda yaygınlaşırken, 2010'lu yıllardan itibaren akıllı tabletlerin de eğitim sisteminde yer almaya başlamasıyla birlikte kitaplara ve el yazısına duyulan ihtiyaç azalmıştı.

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Avrupa’dan çok konuşulacak yapay zeka kararı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor - Resim: 10

Norveç hükümeti, geçtiğimiz Nisan ayında da çocukların 16 yaşına kadar sosyal medya kullanmasını yasaklamaya yönelik planlarını açıklamıştı. Söz konusu adım, gençlerin elektronik cihaz kullanımını azaltmayı amaçlayan ve Avustralya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de görülen eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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