Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin

Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak maçlarla birlikte başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da mücadele ettiği UEFA'nın iki numaralı organizasyonunda yapay zeka lig aşamasındaki takımlar arasında şampiyonluk şansı en yüksek kulüpleri sıraladı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 1

1. Bayer Leverkusen

Kadro dengesi, savunma kalitesi ve elverişli fikstürüyle şampiyonluk için en güvenilir aday.

1 15
Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 2

2. Benfica

Marco Silva yönetiminde müthiş formda; hücum gücü yüksek ve oldukça uygun lig aşaması fikstürü var.

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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 3

3. Milan

Muhtemelen turnuvanın en derin kadrolarından biri; bireysel kalite seviyesi çok yüksek.

3 15
Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 4

4. Juventus

Avrupa Ligi'nin favorilerinden ancak takım dengesi ve Spalletti’nin Avrupa sicili soru işareti yaratıyor.

4 15
Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 5

5. Bournemouth

Premier Lig temposu ve takımın atletizmi büyük avantaj olsa da Avrupa tecrübesizliği eksi yazıyor.

5 15
Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 6

6. Rennes

Franck Haise ile güçlü başlangıç yaptılar. Takım devamlılığı sağladılar ve dengeli bir kadroya sahipler. Otoritelerin küçümsediği bir ekip.

6 15
Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 7

7. Crystal Palace

Son Konferans Ligi şampiyonu; fakat teknik direktör ve takımdaki değişiklikler istikrarı sekteye uğratıyor.

7 15
Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 8

8. CELTA VIGO

La Liga seviyesi, geçen sezon Avrupa Ligi’nde çeyrek finale ulaşması ve kontrollü oyun yapısı milli kaleci Altay Bayındır'ın da formasını giydiği Celta'yı öne çıkarıyor.

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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 9

9. Hoffenheim

Bundesliga seviyesi, pres gücü ve atletik yapısı tehlikeli ancak şampiyonluk seviyesinde tecrübesi sınırlı.

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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 10

10. Real Sociedad

Avrupa tecrübesi ve oyun kontrolü var ancak sezon başlangıcı ve skor üretimi ikna edici değil.

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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 11

11. Beşiktaş

Formu, iç saha gücü ve Vincenzo Italiano faktörüyle futbol otoritelerinin gösterdiğinden daha tehlikeli.

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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 12

12. Lyon

Avrupa’yı oynamayı biliyor fakat kadro kayıpları ve mali sıkıntılar derinliği azalttı.

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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 13

13. Marsilya

Kulüp büyüklüğü yüksek ama mevcut takım çok fazla oyuncu kaybetti ve sezona kötü başladı.

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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 14

14. Sunderland

Premier Lig kalitesi ve Xhaka’nın tecrübesine sahipler; fakat önceliği ligde kalmak olabilir.

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Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin - Resim: 15

15. Anderlecht

Turnuvada ilerleyebilir ancak listedeki rakiplerle karşılaştırıldığında üst düzey kalite ve derinliği yetersiz.

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