Avrupa Ligi’nde şampiyonluk favorileri sıralandı: Beşiktaş için sürpriz tahmin

1. Bayer Leverkusen
Kadro dengesi, savunma kalitesi ve elverişli fikstürüyle şampiyonluk için en güvenilir aday.
1. Bayer Leverkusen
Kadro dengesi, savunma kalitesi ve elverişli fikstürüyle şampiyonluk için en güvenilir aday.
2. Benfica
Marco Silva yönetiminde müthiş formda; hücum gücü yüksek ve oldukça uygun lig aşaması fikstürü var.
3. Milan
Muhtemelen turnuvanın en derin kadrolarından biri; bireysel kalite seviyesi çok yüksek.
4. Juventus
Avrupa Ligi'nin favorilerinden ancak takım dengesi ve Spalletti’nin Avrupa sicili soru işareti yaratıyor.
5. Bournemouth
Premier Lig temposu ve takımın atletizmi büyük avantaj olsa da Avrupa tecrübesizliği eksi yazıyor.
6. Rennes
Franck Haise ile güçlü başlangıç yaptılar. Takım devamlılığı sağladılar ve dengeli bir kadroya sahipler. Otoritelerin küçümsediği bir ekip.
7. Crystal Palace
Son Konferans Ligi şampiyonu; fakat teknik direktör ve takımdaki değişiklikler istikrarı sekteye uğratıyor.
8. CELTA VIGO
La Liga seviyesi, geçen sezon Avrupa Ligi’nde çeyrek finale ulaşması ve kontrollü oyun yapısı milli kaleci Altay Bayındır'ın da formasını giydiği Celta'yı öne çıkarıyor.
9. Hoffenheim
Bundesliga seviyesi, pres gücü ve atletik yapısı tehlikeli ancak şampiyonluk seviyesinde tecrübesi sınırlı.
10. Real Sociedad
Avrupa tecrübesi ve oyun kontrolü var ancak sezon başlangıcı ve skor üretimi ikna edici değil.
11. Beşiktaş
Formu, iç saha gücü ve Vincenzo Italiano faktörüyle futbol otoritelerinin gösterdiğinden daha tehlikeli.
12. Lyon
Avrupa’yı oynamayı biliyor fakat kadro kayıpları ve mali sıkıntılar derinliği azalttı.
13. Marsilya
Kulüp büyüklüğü yüksek ama mevcut takım çok fazla oyuncu kaybetti ve sezona kötü başladı.
14. Sunderland
Premier Lig kalitesi ve Xhaka’nın tecrübesine sahipler; fakat önceliği ligde kalmak olabilir.
15. Anderlecht
Turnuvada ilerleyebilir ancak listedeki rakiplerle karşılaştırıldığında üst düzey kalite ve derinliği yetersiz.