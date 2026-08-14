Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk

Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk

Vatandaşın taze balık hasretinin bitmesine sadece 15 gün kaldı. 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av sezonunda ilk sinyaller geldi. Balıkçılar hamside kıtlık palamutta bolluk bekiiyor

Kaynak: İHA
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Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk - Resim: 1

1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesi balıkçılar hazırlıklarını sürdürürken, hamside kıtlık palamutta bolluk sinyalleri de geldi.

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Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk - Resim: 2

15 Nisan’da başlayan balık avı yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması sebebiyle yeni sezon için hazırlıklar sürüyor.

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Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk - Resim: 3

Balıkçılar teknelerinin ve ekipmanlarının bakımını yaparken, ağlarını onarıyor.

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Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk - Resim: 4

Balıkçılar, bu sezon denizdeki balık varlığının geçmiş yıllara kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtirken özellikle palamut açısından son yılların en bereketli sezonlarından birinin yaşanmasını bekliyor.

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Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk - Resim: 5

HAMSİNİN BU SENE AZ OLMASI BEKLENİYOR
Bu sene palamutun her zamankinden bol olduğu sinyallerinin varlığından bahseden balıkçılar, palamutların hamsileri yediğini hatırlatarak, geçen yıl bol olan hamsinin bu sene az olacağını belirtti.

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Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk - Resim: 6

"HALK BOL MİKTARDA PALAMUT YİYECEK"
Hal böyle olunca da kıyı kesimlerde av sezonu için geri sayım sürerken palamut fiyatlarının bu sene dip durumda olacağı da tahmin ediliyor.

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Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk - Resim: 7

1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonunda denize açılmayı beklen balıkçılar “Bu sene palamut sezonuyla halk bol miktarda palamut yiyecek” ifadelerini kullandı.

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