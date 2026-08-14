1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesi balıkçılar hazırlıklarını sürdürürken, hamside kıtlık palamutta bolluk sinyalleri de geldi.
Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk
Vatandaşın taze balık hasretinin bitmesine sadece 15 gün kaldı. 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av sezonunda ilk sinyaller geldi. Balıkçılar hamside kıtlık palamutta bolluk bekiiyorKaynak: İHA
15 Nisan’da başlayan balık avı yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması sebebiyle yeni sezon için hazırlıklar sürüyor.
Balıkçılar teknelerinin ve ekipmanlarının bakımını yaparken, ağlarını onarıyor.
Balıkçılar, bu sezon denizdeki balık varlığının geçmiş yıllara kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtirken özellikle palamut açısından son yılların en bereketli sezonlarından birinin yaşanmasını bekliyor.
HAMSİNİN BU SENE AZ OLMASI BEKLENİYOR
Bu sene palamutun her zamankinden bol olduğu sinyallerinin varlığından bahseden balıkçılar, palamutların hamsileri yediğini hatırlatarak, geçen yıl bol olan hamsinin bu sene az olacağını belirtti.
"HALK BOL MİKTARDA PALAMUT YİYECEK"
Hal böyle olunca da kıyı kesimlerde av sezonu için geri sayım sürerken palamut fiyatlarının bu sene dip durumda olacağı da tahmin ediliyor.
1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonunda denize açılmayı beklen balıkçılar “Bu sene palamut sezonuyla halk bol miktarda palamut yiyecek” ifadelerini kullandı.