Av sezonu başlıyor: Hamside kıtlık palamutta bolluk

HAMSİNİN BU SENE AZ OLMASI BEKLENİYOR

Bu sene palamutun her zamankinden bol olduğu sinyallerinin varlığından bahseden balıkçılar, palamutların hamsileri yediğini hatırlatarak, geçen yıl bol olan hamsinin bu sene az olacağını belirtti.