Attığı yumruğun bedelini ağır ödedi: Yol kavgası karakolda bitti

Fatih Eminönü Sarıdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Burak B. ile trafikteki motokurye arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen Burak B., motokuryenin yanına giderek yumruk ve tokatla saldırdı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.