Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 106’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Dikmen Keklik Pınarı'nda başlayan 10 kilometrelik 90’ıncı Büyük Atatürk Koşusu eski Ankara Garı'nda sona erdi.

Dilek Öztürk

Yarışın startını; Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu verdi.

Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve 2 bine yakın vatandaşın katıldığı koşuyu kadınlarda Dilek Öztürk, 34:08 derecesiyle 1’inci bitirdi. Fatma Arık, 35:57 dereceyle 2’inci Berfin Kara ise 36:08 derecesiyle 3’üncü oldu. Erkeklerde 1’inciliği Diyar Ergüven aldı. Ergüven bitiş çizgisini 29:24 dereceyle geçti. 2’nci sırayı 29:32 dereceyle Ali Kaya, 3’üncülüğü ise Murat Emektar, 29:54 derecesiyle elde etti. Yarışı tamamlayan ve dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Türk Hava Kurumu Müzesi’nde düzenlenen törenle taktim edildi.

KARADAĞ: BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU’NU İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

90’ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Dikmen Keklik Pınarı'ndan Ankara'yı ilk gördüğü noktada başlayan yarış 90’ıncı defa organize edildi. 1936’da kendisinden izin alınarak yapılan bir yarıştı ve 90 yıldır hiç aksamadan devam etti. Geçen yıl yaptığımız yarışa göre yaklaşık 2 katı kadar bir katılımla yarışmayı bitirdik, çok mutluyuz. Sporcularımız çok güzel bir dereceyle yarışı bitirdiler. Aynı zamanda özellikle erkeklerde gelen ilk 3 sporcunun TSK mensubu olması Büyük Atatürk'e olan saygıdan dolayı takım olarak şampiyon olmaları bizim mutluluğumuz. İnşallah yarış 100’üncüsüne kadar devam eder ve burada olmak bize nasip olur. Bundan sonra da daha büyük yarışlarla, Büyük Atatürk Koşusu’nu ileriye taşımaya çalışacağız” dedi.

Diyar Ergüven

DİLEK ÖZTÜRK: ŞAMPİYONLUK İÇİN TEKRAR GELECEĞİM

34:08 derecesiyle yarışı 1’inci bitiren Dilek Öztürk, yarışı kazanmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, “Böyle büyük bir organizasyonda zirvenin en üst basamağında yerimi aldığım için mutluyum. Seneye tekrardan şampiyonluk için geleceğim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa seneye tekrardan buradayım. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde yarışı bitirmiştir” ifadelerinde bulundu.

DİYAR ERGÜVEN: 1’İNCİLİĞİ BEKLEMİYORDUM

Erkeklerde 29:24 derece ile 1’inciliği elde Diyar Ergüven ise Kulübü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına ilk kez yarıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Gerçekten 1’inciliği beklemiyordum çünkü çok büyük sporcular var burada. Çok iyi bir yarıştı yani. İnşallah başarılarımız böyle devam eder” ifadelerinde bulundu.