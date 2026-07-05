Şehrin yüksek bir noktasında konumlanan ve ziyaretçilerine panoramik bir şehir manzarası sunan tarihi kale; tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaparken savaşlara, kuşatmalara ve yıkımlara rağmen ayakta kalmayı başaran yapısıyla dikkat çekiyor.
Asırlık ihtişamıyla Kars Kalesi UNESCO yolunda
Kars’ın simgeleri arasında yer alan ve asırlara meydan okuyan görkemiyle şehrin en önemli tarihi yapıları arasında bulunan yaklaşık bin yıllık Kars Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmeyi bekliyor.Kaynak: İHA
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Tarihçi Prof. Dr. Yaşar Kop, Kars Kalesi'nin yalnızca bu bölgenin değil, tüm Anadolu'nun ve Türk-İslam tarihinin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurguladı.
Kalenin ismini milattan önce 130'larda bölgeye yerleşen Karsak boyundan aldığını belirten Prof. Dr. Kop, yapının tarihi ehemmiyetine dikkat çekti. Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Rükneddin Mesut'un isteği ve Sultan Melik İzzet'in emriyle 1152 yılında Firuz Ağa tarafından inşa edilen kalenin 220 burcuyla tam bir mimari kompleks olduğunu ifade eden Kop; eni 90 metre, gerçek uzunluğu ise etrafıyla birlikte 27 bin metreyi bulan bu devasa yapının içerisinde cami, mescit, cephanelik, hamam ve koğuş gibi birçok askeri ve sosyal alanı barındırdığını söyledi.
Kars'ta güncel verilere göre 810 tescilli kültür varlığının bulunduğunu ve kale çevresinde de 263 tescilli yapının yer aldığını belirten Prof. Dr. Yaşar Kop, bu zenginliğe rağmen Kars Kalesi'nin ne UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ne de geçici miras listesinde yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin UNESCO listelerinde onlarca kültürel mirası başarıyla temsil ettiğini hatırlatan Kop, Kars Kalesi'nin de en az 2015 yılında kalıcı listeye giren Diyarbakır Kalesi kadar bu unvanı hak ettiğini söyledi.
Kalenin hemen etrafında konumlanan Ebu'l Hasan Harakani Türbesi ve Külliyesi, Osmanlı döneminde Süleyman Paşa Camisi olarak da bilinen Kümbet Camisi, Ulu Cami, Taşköprü ve tarihi hamamlar gibi yapıların bölgeyi tam bir açık hava müzesine dönüştürdüğünü belirten Prof. Dr. Kop, aynı zamanda ünlü şair Namık Kemal'in ilk dizelerini kaleme aldığı kültür evinin de bu tarihi dokunun bir parçası olduğunu aktardı.
Kars Kalesi'nin sadece Türk sinemasına, filmlere ve belgesellere konu olacak bir görsellikten ibaret olmadığını; bilim insanları, tarihçiler ve Kars halkı için kalıcı değerinin UNESCO ile tescillenmesi gerektiğini belirterek yetkililere ivedilikle geçici listeye başvuru yapılması çağrısında bulundu.