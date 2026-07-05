Asırlık ihtişamıyla Kars Kalesi UNESCO yolunda

Kalenin ismini milattan önce 130'larda bölgeye yerleşen Karsak boyundan aldığını belirten Prof. Dr. Kop, yapının tarihi ehemmiyetine dikkat çekti. Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Rükneddin Mesut'un isteği ve Sultan Melik İzzet'in emriyle 1152 yılında Firuz Ağa tarafından inşa edilen kalenin 220 burcuyla tam bir mimari kompleks olduğunu ifade eden Kop; eni 90 metre, gerçek uzunluğu ise etrafıyla birlikte 27 bin metreyi bulan bu devasa yapının içerisinde cami, mescit, cephanelik, hamam ve koğuş gibi birçok askeri ve sosyal alanı barındırdığını söyledi.