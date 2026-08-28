Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor

Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan emekli memur Mustafa Kahraman, çocukluk yıllarının geçtiği bahçede bulunan 150 yıllık meşe ağacının üzerine 36 metrekarelik ahşap ev inşa ettirdi. Pandemi ile 6 Şubat depremlerinde aileye barınak olan sıra dışı yapı, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kaynak: İHA
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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 1

Mustafa Kahraman, 2014 yılında memuriyet hayatını tamamladıktan sonra çocukluğunun geçtiği baba ocağına dönerek çiftçilik yapmaya başladı.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 2

Sıcak yaz günlerinde altında vakit geçirdiği tarihi meşe ağacının üzerine ev yapma fikri, Karadenizli bir arkadaşının tavsiyesiyle şekillendi.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 3

Öneriyi dikkate alan Kahraman, inşaat için gerekli ahşap malzemeleri Karadeniz bölgesinden özel olarak temin etti.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 4

Malzemelerin yerinde işlenmesinin ardından 2019 yılında yaklaşık 25 basamaklı merdivenle çıkılan 36 metrekarelik ahşap yapı tamamlandı.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 5

Evin yapım sürecinde doğallığı korumaya özen gösterdiklerini aktaran Kahraman, meşe ağacının bazı dallarının doğrudan odaların içerisinden geçtiğini belirtti.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 6

Ağaca hiçbir şekilde zarar vermediklerini vurgulayan Kahraman, tarihi ağacın bakımını da aksatmadığını ifade etti.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 7

Ağacın tahminen 150 yaşında veya daha eski olduğunu belirten Kahraman; sulama, budama ve özel gübreleme işlemlerini düzenli olarak kendisinin yaptığını söyledi.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 8

Yapımın gerçekleştiği dönemde maliyetin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Kahraman, evin kendisine yaklaşık bir daire fiyatına mal olduğunu aktardı.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 9

Konutun içerisinde elektrik, buzdolabı ve televizyon gibi tüm temel yaşam gereçlerinin yer aldığını ifade eden Kahraman, 36 metrekarelik bu alanın aile için özel zamanlarda sığınak haline geldiğini vurguladı.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 10

Kahraman ailesi, Covid-19 pandemisi sürecinin bir bölümünü ve 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorlu dönemi bu ağaç evde geçirdi.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 11

Bölgede başka bir örneğinin bulunmaması sebebiyle dikkatleri üzerine çeken ağaç ev, sosyal medyada paylaşılan görsellerin ardından popüler hale geldi.

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Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor - Resim: 12

Çevre illerden ve farklı bölgelerden çok sayıda kişinin yapıyı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek amacıyla bahçeyi ziyaret ettiği öğrenildi.

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