Mustafa Kahraman, 2014 yılında memuriyet hayatını tamamladıktan sonra çocukluğunun geçtiği baba ocağına dönerek çiftçilik yapmaya başladı.
Asırlık ağaçta adeta mimari yapı: Dallar evin içinden geçiyor
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan emekli memur Mustafa Kahraman, çocukluk yıllarının geçtiği bahçede bulunan 150 yıllık meşe ağacının üzerine 36 metrekarelik ahşap ev inşa ettirdi. Pandemi ile 6 Şubat depremlerinde aileye barınak olan sıra dışı yapı, görenlerin dikkatini çekiyor.Kaynak: İHA
Sıcak yaz günlerinde altında vakit geçirdiği tarihi meşe ağacının üzerine ev yapma fikri, Karadenizli bir arkadaşının tavsiyesiyle şekillendi.
Öneriyi dikkate alan Kahraman, inşaat için gerekli ahşap malzemeleri Karadeniz bölgesinden özel olarak temin etti.
Malzemelerin yerinde işlenmesinin ardından 2019 yılında yaklaşık 25 basamaklı merdivenle çıkılan 36 metrekarelik ahşap yapı tamamlandı.
Evin yapım sürecinde doğallığı korumaya özen gösterdiklerini aktaran Kahraman, meşe ağacının bazı dallarının doğrudan odaların içerisinden geçtiğini belirtti.
Ağaca hiçbir şekilde zarar vermediklerini vurgulayan Kahraman, tarihi ağacın bakımını da aksatmadığını ifade etti.
Ağacın tahminen 150 yaşında veya daha eski olduğunu belirten Kahraman; sulama, budama ve özel gübreleme işlemlerini düzenli olarak kendisinin yaptığını söyledi.
Yapımın gerçekleştiği dönemde maliyetin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Kahraman, evin kendisine yaklaşık bir daire fiyatına mal olduğunu aktardı.
Konutun içerisinde elektrik, buzdolabı ve televizyon gibi tüm temel yaşam gereçlerinin yer aldığını ifade eden Kahraman, 36 metrekarelik bu alanın aile için özel zamanlarda sığınak haline geldiğini vurguladı.
Kahraman ailesi, Covid-19 pandemisi sürecinin bir bölümünü ve 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorlu dönemi bu ağaç evde geçirdi.
Bölgede başka bir örneğinin bulunmaması sebebiyle dikkatleri üzerine çeken ağaç ev, sosyal medyada paylaşılan görsellerin ardından popüler hale geldi.
Çevre illerden ve farklı bölgelerden çok sayıda kişinin yapıyı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek amacıyla bahçeyi ziyaret ettiği öğrenildi.