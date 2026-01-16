Manchester United'in efsane futbolcusu Rio Ferdinand'ın programına katılan Gana'nın unutulmaz golcüsü Asamoah Gyan, Victor Osimhen'i yere göğe sığdıramadı.

GYAN: 'OSIMHEN GOL ATMAYI SEVİYOR'

Afrika Uluslar Kupası'nda bir kez daa adından söz ettiren Osimhen hakkında konuşan Gyan, "Osimhen gol atmayı seviyor. Yüreğiyle oynuyor, takımı için her şeyini veriyor ve başarıya aç olduğunu gösteriyor" dedi.

'UMARIM MANCHESTER UNITED OSIMHEN İLE İLGİLENİYORDUR'

Kariyerinde bir dönem Kayserispor forması da giyen eski futbolcu aynı zamanda Manchester United'a çağrıda bulunarak Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Gyan, "Şimdiye kadar onu bir Avrupa devinin istememesine, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olmamasına şaşırıyorum ama umarım Manchester United onunla ilgileniyordur. Keşke gelmek isteseydi." diye konuştu.