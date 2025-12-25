Gazeteci Ardan Zentürk Youtube hesabından paylaştığı videoda İsrail'in İran'ı vurma hazırlığında olduğunu belirterek Orta Doğu'da yeni bir gerilimin olabileceğine dikkat çekti. Zentürk, Korgeneral İlkay Altındağ'ın Tahran'da çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak, İsrail ve İran arasındaki gerilimi anlattı. Zentürk videosunda İsrailli ve İranlı yetkililerin açıklamalarını da izleyicileriyle paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"İsrail savunma ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyyaz Zamir diyor ki açıklamasında, "Biz İran'la yeni bir savaşa hazırız." Abbas Erakçı, İran Dışişleri Bakanı diyor ki, "Biz biliyoruz bunlar bize yine saldıracak. Biz bu sefer eskisinden daha hazırlıklıyız." Bilemem. Ama sonuç itibariyle bu iki güç yani İran ve İsrail bir kez daha kapışmaya hazırken bu fotoğraf geliyor Tahran'dan."

Zentürk'ün videosunda anlattıkları şöyle:

"İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'ye karşı birimiz hepimiz hepimiz birimiz için tarzında bir askeri ittifak kurmuş olması yeni bir jeopolitik olarak karşımızda. Bu ittifak zaten var idi. Bu ittifak yeni bir ittifak değil. 2017 yılından bu yana devam ediyordu. Türkiye'nin hatası açık ve net konuşalım bu ittifakı oluşturan unsurların düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı içinde bir araya geldiklerini düşünmesiydi. Hayır öyle bir şey yok. Ben bunu bin defa söyledim. Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesi altında oluşturulmuş İsrail, Yunan, Rum üçlü ittifakı bir emperyal stratejik atak ve emperyal stratejik plandır. Bunlardan biri bile o ittifaktan artık çıkamaz. Çünkü özellikle Yunanistan ve İsrail'in kuruluşları itibariyle ve bugüne kadar gelişleri itibariyle siyasi kaderleri aynıdır. İkisi de emperyalizmin ileri karakolları olarak kurulmuş devletlerdir."

"HER İKİSİNİN DE TEMELİNDE İNGİLTERE VAR"

İsrail'in kurulmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altına girdiğinin altını çizen Zentürk, şunları dile getirdi:

"Yunanistan 1821 ayaklanmasıyla İngiliz Sömürge İmparatorluğu tarafından, Büyük Britanya tarafından yapılandırılmış bir devlettir. Aynı İngiltere 1945'e kadar evanjelizm ve Hristiyan siyonizm adı altında Filistin'de manda idaresi kurarak bu bölgede İsrail'in temelini atmış. 1947'de İsrail'i kurdurmuş ve sonra korumasını Amerika Birleşik Devletleri'ne devretmiştir. Her ikisinin de temelinde İngiltere vardır. Bugün koruma ve korunma faaliyetleri Amerika Birleşik Devletleri tarafından sürdürülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Girit'ten başlayıp dede ağaca kadar uzanan Yunanistan coğrafyasında 7 tane üssü vardır. Amerika Birleşik Devletleri eşittir İsrail ordusu demektir. Şimdi bu denklemler çerçevesinde biz istikşaf görüşmeler yapacağız. Kimle? Mitçotakis'le. E ya değişmez. Değişmez. Değişmesi mümkün değil. Çünkü emperyalizm bu iki karakolunu gayet başarılı bir şekilde ortadan Kıbrıs'ta da düğümledi. Harika bir sonuç çıkardı. Harika sonuç esasında siyonizmin bir zaferidir. Siyonizm Yunanistan'la beraber bölgesel bir jeopolitiği kendi başına üretme kabiliyetini sergilemiştir. Biz onlardan biriyle aramızı düzeltirsek öbürü boşa çıkar. Yok öyle bir hikaye. Bizim bu ittifaka karşı Türk kamuoyuyla açıkça paylaşılan bir master stratejik programa ihtiyacımız vardır."

'ESKİSİNDEN DAHA HAZIRIZ'

Zentürk, videosunda Korgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki heyetin Tahran'da çekildiği bir fotoğrafa değinerek İran ve İsrail arasında yeniden kıvılcımlanan gerilime de değindi.

Zentürk'ün Orta Doğu'da yeniden başlayan gerilimi anlattığı sözleri şöyle:

Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki heyeti Beşar Esed'in kaçmasından sonra Şam'da yürüttüğü bir takım çalışmalarla ve toplantılardan da hatırlıyoruz. Korgeneral İlkay Altındağ gerçekten Türkiye'nin askeri stratejisinin odaklandığı bir genel müdürlüğün başında şu anda başarılı bir çalışma yürütüyor. Fotoğraf Tahran'da ve karşısındaki şahıs da İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat ve Güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Tuğgeneral Seyit Macit Mirahmadi. İki general oturmuşlar bir şey konuşuyorlar. Ne o konuşulan? İran'ın güvenlik sorunları. Ne zaman konuşuyorlar? Netanyahu harekete geçmiş. Uçağa binecek. Miami'ye gidiyor. Miami de dosyayla gidiyor. Koltuğunun altına koymuş dosyayı. Trump'a diyor ki, "Nükleerini parçaladık. Bunların nükleerinde şimdilik bir sıkıntımız yok. Ama adamlar yılda 3 bin tane füze üretiyor. Bunun füzelerini de vurmamız lazım." Bunun için gidiyor. Nereye? Amerika'ya. Bütün savaş planlaması İsrail'in hazır. İsrail savunma ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyyaz Zamir diyor ki açıklamasında, "Biz İran'la yeni bir savaşa hazırız." Abbas Erakçı, İran Dışişleri Bakanı diyor ki, "Biz biliyoruz bunlar bize yine saldıracak. Biz bu sefer eskisinden daha hazırlıklıyız." Bilemem. Ama sonuç itibariyle bu iki güç yani İran ve İsrail bir kez daha kapışmaya hazırken bu fotoğraf geliyor Tahran'dan. İşte Türk aklını bu yönden bazen çok seviyorum. Yani, komşu ülkeler İran ve Türkiye, Batı Asya'da örtüşen güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyalar ve, ilk ayında İran silahlı kuvvetleriyle oturmuş ve şunu demiş. "Biz İran İslam Cumhuriyeti'ni kendi evimiz gibi görüyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini vurguluyoruz. İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir ve Türkiye'nin İran'ı kendi evi gibi gördüğünü bilmeniz gerekiyor." demiş.

Yani diyor ki İran'a, "Ben senin yıkılmandan yana değilim. Senin parçalanmandan, senin hırpalanmandan yana değilim. Çünkü sen hırpalandıkça, parçalandıkça, saldırıya uğradıkça benim Ortadoğu'daki güvenliğim giderek tehlikeye giriyor." Niye? Başta söyledim. Amerikan bütün planlaması Ortadoğu'da hegamon bir İsrail yaratmaktır. Parçalaya, parçalaya, parçalaya. Sonuca gelecekler. Amerika diyecek ki 'ben gidiyorum. Beni kıtam bekliyor ama siz burada iyi oyalanın çocuklar. Bakın biz bir de hegemon bıraktım size. O işleri ayarlayacak merak etmeyin' deyip gidecek. Bu yüzden Altındağ'ın orada bu toplantıyı yapması ve o fotoğrafların gelmesi ve muhatabı Seyit Mecit Mirahmedi'nin Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı İran için büyük önem taşımaktadır. Türkiye devletinin ve yetkililerinin, siyonist rejimin saldırılarını kınama konusundaki tutumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İran'ın temel politikası Türkiye ile kardeşçe ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi üzerine kurulmuştur demesi çok hayati önemdedir. Bu direkt olarak Amerika'ya ve İsrail'e Ankara'nın askeri bir cevabıdır. Beraberce çok tehlikeli oyun oynuyorlar. Bu tehlikeli oyunun bir bedeli olduğunu Türkiye hep söyledim muhataplarına göstermek zorundadır. Bu toplantıda ne kararlar alındığını benim bilmem mümkün değil ama bu fotoğraf bile yeterlidir.

