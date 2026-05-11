Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezonun transfer planlamasına hız verdi.
Arda Turan’ın prensi Galatasaray yolcusu: Gol makinesinin bonservisi belli oldu
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’te forma giyen genç forvetini transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Ukrayna ekibinin istediği bonservis bedeli de belli oldu.
Sarı-kırmızılıların, teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk’in genç forveti Kaua Elias’ı gündemine aldığı iddia edildi.
Ukrayna basınında yer alan haberlerde,Galatasaray’ın 20 yaşındaki Brezilyalı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.
Arda Turan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar’ın, genç futbolcunun transferine sıcak bakabileceği belirtildi.
Haberde, Flamengo’nun ara transfer döneminde Kaua Elias için yaptığı 22 milyon euroluk teklifin Ukrayna temsilcisi tarafından kabul edilmediği aktarıldı. Shakhtar’ın genç oyuncunun bonservisi için 35 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
Shakhtar Donetsk, Brezilyalı santrforu 2024-2025 sezonunun devre arasında Fluminense’den 17 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Kulübüyle 3,5 yıllık sözleşmesi bulunan Kaua Elias, bu sezon forma giydiği 35 resmi karşılaşmada 11 gol atıp 7 asist yaptı. Genç oyuncu, toplamda 2105 dakika sahada görev aldı.