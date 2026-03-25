Yeniçağ Gazetesi
25 Mart 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Arda Güler Romanya maçı öncesi konuştu: Tek hedef dünya kupası

A Milli Takım oyuncusu Arda Güler, yarın Romanya ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesinde ile basın toplantısında konuştu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da daha önce Türkiye'de önceden çalıştı. İki ülke için de önemli bir maç olacak."

Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz.

Kesinlikle kolay maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak."

"DÜNYA KUPASI'NA SON KATILDIĞIMIZDA BEN DÜNYADA BİLE DEĞİLDİM"

"İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. Dünya Kupası'na son katıldığımız 2002 yılında ben dünyada bile değildim.

Bu üzücü bir şey. Biz kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek.

Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası.

Dünya Kupası'ndan daha büyük motivasyon yok. Tek maç baskıyı artırıyor gibi görünebilir ama biz buna hazırız. Yarın inşallah güzel bir sonuç alacağız.

İnşallah Dünya Kupası'na katılırız. Bunun inanılmaz bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz."

"MİLLİ TAKIMDAYKEN HANGİ POZİSYONDA OYNADIĞIMIZIN BİR ÖNEMİ YOK"

"İyiye giden bir grafiğim olduğunu düşünüyorum. Vizyonumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Derin oynadığımda, ileride oynadığımda beklentiler farklı oluyor.

Özellikle Milli Takım için oynadığımda, hangi pozisyonda oynadığımızın bir önemi yok. Aldığım dakikalardan çok mutluyum."

