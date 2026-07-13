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Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Fulham'ın başına geçen İspanyol teknik adam Alvaro Arbeloa'nun Chibuike Nwaiwu ısrarı sürüyor.

FULHAM NWAIWU İÇİN SON TEKLİFİNİ SUNDU

Trabzonspor, Nijeryalı stoperle bir süredir ilgilenen Premier Lig ekibinden şu ana kadar gelen teklifleri reddetmişti.

Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Nwaiwu transferinden vazgeçmeyen Fulham Trabzonspor'a son bir teklif daha yaptı. İngiliz temsilcisinin Trabzonspor yönetiminden Nwaiwu konusunda kesin cevap istediği aktarıldı.

TRABZONSPOR YARIM SEZONDA PARLATTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Avusturya'nın Wolfsberger kulübünden 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwaiwu kısa sürede Trabzonspor'un kilit oyuncularından biri haline geldi.

Bordo mavili formayla 21 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan 22 yaşındaki stoper bu performansıyla Nijerya Milli Takımı'na kadar yükselerek Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.