Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Saygı ve Eyüp Saygı, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Sabri Saygı ve amcasının oğlu İlker Saygı arasında tartışma çıktı. Akrabalar arasındaki kavgada Mustafa Saygı av tüfeğiyle ateş ederek İlker Saygı ve Sabri Saygı'yı yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İlker Saygı’nın hayatını kaybettiği, Sabri Saygı’nın ise yaralandığı tespit edildi. Sabri Saygı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Mustafa Saygı, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, öldürülen İlker Saygı’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.